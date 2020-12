Zarif Mengecam Keras Sanksi AS Terhadap Turki

IslamTimes- Mengekspresikan dukungan kepada negara tetangga Turki, diplomat itu menambahkan, "Kami sangat mengutuk sanksi AS baru-baru ini terhadap Turki dan mendukung rakyat dan pemerintahnya."

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengecam keras sanksi AS yang dijatuhkan pada sektor pertahanan Turki."Kecanduan AS terhadap sanksi dan penghinaan terhadap hukum internasional kembali terlihat secara penuh," tweet Zarif pada hari Selasa.Mengekspresikan dukungan kepada negara tetangga Turki, diplomat itu menambahkan, "Kami sangat mengutuk sanksi AS baru-baru ini terhadap Turki dan mendukung rakyat dan pemerintahnya."Departemen Keuangan AS mengumumkan pada hari Senin sanksi baru yang menargetkan badan pengadaan pertahanan Turki, yang dikenal sebagai Presidensi Industri Pertahanan, dan pejabat seniornya, termasuk presidennya.Sanksi itu datang satu setengah tahun setelah Turki memperoleh sistem pertahanan rudal Rusia, yang diklaim Washington sebagai pelanggaran hukum sanksi AS.(IT/TGM)