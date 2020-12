Produksi Minyak Iran Tumbuh Pada Bulan November

IslamTimes- Pada November, Libya meningkatkan produksinya sebanyak 656.000 barel, peningkatan terbesar di antara anggota OPEC. Negara itu diikuti oleh UEA dan Iran dengan 75.000 barel dan 39.000 barel pertumbuhan.

Menurut data terbaru yang dirilis oleh OPEC, produksi minyak bulanan Iran mengalami peningkatan pada November 2020.Produksi minyak bulanan Iran pada November tumbuh 39.000 barel per hari (bph).Laporan bulanan OPEC terbaru menunjukkan bahwa pada November 2020, produksi minyak OPEC meningkat 707.000 barel dan total produksi organisasi mencapai 25,10 juta barel per hari.Produksi OPEC pada Oktober mencapai 24,40 juta barel per hari.Pada November, Libya meningkatkan produksinya sebanyak 656.000 barel, peningkatan terbesar di antara anggota OPEC. Negara itu diikuti oleh UEA dan Iran dengan 75.000 barel dan 39.000 barel pertumbuhan.Produksi minyak Iran mencapai 1.986.000 barel pada November dari 1.947.000 barel per hari sebelumnya pada Oktober, yaitu peningkatan 39.000 barel, laporan yang sama mengkonfirmasi.Harga minyak mentah berat Iran pada November naik $ 2,64 dibandingkan dengan Oktober, tambahnya.Laporan tersebut menginformasikan bahwa harga minyak mentah berat Iran tercatat pada $ 42,88 per barel pada bulan November, sedangkan harga tersebut adalah $ 40,24 pada bulan Oktober.Harga rata-rata minyak mentah berat Iran sejak awal 2020 adalah $ 39,98 per barel, katanya.Menteri Perminyakan Iran Bijan Zanganeh mengatakan pada 4 Desember bahwa Iran tidak memerlukan izin untuk kembali ke pasar minyak.“Jika tidak ada sanksi dan sumber daya yang diberikan untuk merehabilitasi sumur yang telah berkurang produksinya, 2,3 juta barel bisa diekspor,” kata Zanganeh.Memperhatikan bahwa OPEC memiliki komitmen untuk menjaga harga, ia menambahkan, "Iran tidak memerlukan izin untuk kembali ke pasar minyak karena menganggapnya sebagai hak negara."(IT/TGM)