Irak Berencana Menuntut AS atas Penggunaan Munisi yang Dilarang Secara Internasional

Iraq, reportedly plans to sue US over depleted Uranium use.jpg

IslamTimes - Seorang penasihat komite urusan luar negeri parlemen Irak mengatakan bahwa Baghdad berencana untuk mengajukan gugatan internasional terhadap AS karena menggunakan amunisi yang dilarang secara internasional di wilayah sipil.

Hatif al-Rikabi mengatakan kepada kantor berita berbahasa Arab al-Maalomah dalam sebuah wawancara bahwa Irak akan mengajukan kasus tersebut ke pengadilan Swedia dan Jerman atas kejahatan mengerikan yang telah dilakukan Washington di negara Arab itu, termasuk penggunaan senjata uranium yang sudah habis.Rikabi melanjutkan dengan mengatakan bahwa tindakan seperti itu akan memastikan akuntabilitas internasional untuk AS, dan tidak akan memberikan kesempatan untuk menunda-nunda kasus tersebut."Ratusan kasus kanker tercatat setiap bulan (di Irak), dan angka tersebut merupakan bukti jelas tingkat kerusakan yang telah dilakukan pasukan AS," katanya, menyerukan Kementerian Kesehatan Irak untuk "merilis fakta dan angka tentang korban jiwa yang disebabkan oleh serangan pemboman AS,” lapor Press TV.Perang pimpinan AS di Irak telah meninggalkan ratusan ton amunisi uranium yang habis dan limbah beracun lainnya. Statistik resmi pemerintah Irak menunjukkan bahwa, sebelum pecahnya Perang Teluk Persia Pertama pada tahun 1991, tingkat kasus kanker di Irak adalah 40 dari 100.000 orang.Pada tahun 1995, telah meningkat menjadi 800 dari 100.000 orang, dan, pada tahun 2005, meningkat dua kali lipat menjadi setidaknya 1.600 dari 100.000 orang. Perkiraan saat ini menunjukkan tren peningkatan terus berlanjut.[IT/r]