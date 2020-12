IAEA: Ancaman Keamanan Nuklir Meningkat Di Bawah Pemerintahan Trump

IslamTimes- "Anda ingat bahwa Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian ini pada tahun 2018, beberapa tahun yang lalu, dan sejak saat itu, Iran, sebagai balasannya, sebagai tanggapan atas hal ini, memutuskan untuk secara bertahap mulai mengurangi kepatuhannya terhadap perjanjian ini. ," dia menambahkan.

Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional mengatakan dunia telah menjadi tempat yang lebih berbahaya selama masa jabatan Presiden AS Donald Trump, mendesak presiden AS berikutnya untuk kembali ke negosiasi nuklir dengan Iran."Iran sedang melanjutkan program nuklirnya. Seperti yang Anda ketahui, ini tidak berfungsi, atau beroperasi dalam ruang hampa. Ini dilakukan dalam kerangka kesepakatan, yang ditandatangani oleh P5 [lima anggota tetap Keamanan PBB. Dewan: AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman ... pada 2015, "kata Rafael Mariano Grossi kepada CBS News, Rabu."Anda ingat bahwa Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian ini pada tahun 2018, beberapa tahun yang lalu, dan sejak saat itu, Iran, sebagai balasannya, sebagai tanggapan atas hal ini, memutuskan untuk secara bertahap mulai mengurangi kepatuhannya terhadap perjanjian ini. ," dia menambahkan.Ditanya tentang pesannya kepada Presiden terpilih AS Joe Biden, Grossi mencatat bahwa, "Saya pikir dia telah menunjukkan niatnya. Dialog dengan kami akan sangat diperlukan. Karena sejak perjanjian pertama kali ditandatangani, dan implementasi perjanjian itu terjadi, hingga saat ini, banyak yang telah berubah… Situasi di lapangan telah berubah. Jadi, negosiator, pembuat kebijakan di Washington dan di tempat lain, dan di ibu kota lain termasuk Teheran, harus mendasarkan diri mereka pada situasi baru di lapangan . "Komentar Grossi muncul setelah Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan pada hari Rabu bahwa Teheran tidak senang dengan terpilihnya Biden sebagai presiden AS, tetapi senang dengan kepergian Trump, pemimpin Amerika yang "paling jahat" dan "melanggar hukum". Sejauh ini, yang bahkan tidak mematuhi prinsip kemanusiaan dalam menghadapi bangsa Iran.Dia lebih lanjut mengungkapkan harapan bahwa pemerintahan baru AS akan menghormati komitmennya di bawah kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran, yang disebut Rencana Aksi Komprehensif (JCPOA), menegaskan kembali bahwa Iran menginginkan "keamanan dan stabilitas di seluruh dunia, dan nuklir konstruktif dengan negara-negara yang mau. untuk memilih jalur dialog. "(IT/TGM)