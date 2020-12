Iran Tidak Senang Dengan Kemenangan Biden, Tetapi Senang Dengan Kepergian Trump

IslamTimes- Dia juga menekankan bahwa situasi saat ini sangat berbeda dari tahun 2015, ketika negosiasi yang berjalan lama berujung pada kesepakatan nuklir, yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif (JCPOA)

Presiden Hassan Rouhani mengatakan Iran tidak senang dengan terpilihnya Joe Biden sebagai presiden AS, tetapi senang dengan kepergian Donald Trump, pemimpin Amerika yang "paling brutal" terkait "pelanggar hukum" sejauh ini, yang bahkan tidak mematuhinya. prinsip kemanusiaan dalam menghadapi bangsa Iran.“Kami sama sekali tidak senang dengan [Joe] Biden yang berkuasa, tetapi kami senang dengan kepergian Trump sebagai teroris dan seseorang yang bahkan memblokir akses Iran ke vaksin [COVID-19]; kami senang karena dia gagal untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar moral dan kemanusiaan, ”kata Rouhani dalam rapat kabinet di Teheran, Rabu.Dia juga menekankan bahwa situasi saat ini sangat berbeda dari tahun 2015, ketika negosiasi yang berjalan lama berujung pada kesepakatan nuklir, yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif (JCPOA)“Pada 2015, saat kami menegosiasikan JCPOA, pedang enam resolusi berada di atas kepala kami, tetapi hari ini pedang ini telah patah. Saat itu PMD (Kemungkinan Dimensi Militer dalam kasus nuklir) merupakan ancaman lain yang tidak ada saat ini, ”kata Rouhani.JCPOA ditandatangani antara Republik Islam dan kelompok negara P5 + 1, AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman, dan diratifikasi dalam Resolusi DK PBB 2231.Namun, Trump secara sepihak menarik negaranya keluar dari JCPOA pada Mei 2018 dan menerapkan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut oleh kesepakatan tersebut.Pemerintahan Trump juga melancarkan apa yang disebut kampanye tekanan maksimum dan menargetkan negara Iran dengan langkah-langkah pembatasan "terberat yang pernah ada".Presiden terpilih AS Biden, bagaimanapun, telah berjanji untuk bergabung kembali dengan perjanjian, yang ditandatangani ketika dia menjadi wakil presiden.(IT/TGM)