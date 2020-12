Pemimpin Mendesak Persatuan, Menggagalkan Sanksi, Bukan Mempercayai Musuh

IslamTimes- "Tentu saja, balas dendam harus diambil dari para pembunuh Jenderal Soleimani, dan balas dendam ini pasti akan terlaksana dalam waktu yang dekat," tambahnya.

Mengkritik peran munafik Eropa, Pemimpin Revolusi Islam mendesak Iran untuk persatuan nasional, meredakan sanksi, memperkuat di segala bidang, dan untuk tidak mempercayai musuh.Hal itu disampaikan Ayatollah Khamenei dalam pertemuannya dengan sekelompok penyelenggara upacara peringatan dan keluarga Martir Soleimani pada Rabu malam peringatan pertama syahidnya Letnan Jenderal Qasem Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis.Dia menyebut Martir Soleimani sebagai pahlawan bangsa Iran dan Umat Islam, mengatakan, "Pemakaman martir Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis di Irak dan Iran adalah tamparan keras pertama di wajah Amerika tetapi tamparan yang lebih keras adalah perangkat lunak. mengatasi hegemoni arogansi dan mengusir Amerika Serikat dari kawasan itu. ""Tentu saja, balas dendam harus diambil dari para pembunuh Jenderal Soleimani, dan balas dendam ini pasti akan terlaksana dalam waktu yang dekat," tambahnya.Dia menyebut kemartiran Jenderal Soleimani sebagai peristiwa bersejarah, dengan mengatakan, "Alasan mengapa Martir Soleimani menjadi pahlawan bangsa Iran dan berbagai lapisan orang yang menghormatinya, adalah karena dia adalah simbol rakyat Iran dan nilai-nilai budaya mereka. ""Martir Soleimani mengalahkan Front of Arrogance baik selama hidupnya dan dengan kesyahidannya. Presiden AS mengatakan mereka menghabiskan $ 7 miliar di wilayah tersebut tanpa mencapai apa-apa. AS gagal mencapai tujuannya di Suriah dan Irak. Pahlawan di balik tugas besar ini. adalah Jenderal Soleimani, "kata Pemimpin.Ayatollah Khamenei mendesak otoritas Iran dan rakyat untuk memperkuat di semua bidang, tidak mempercayai musuh, menjaga persatuan nasional dan mencari cara untuk meredakan sanksi daripada cara untuk mencabutnya.“Kita harus kuat di segala bidang, baik ekonomi, sains, teknologi, dan pertahanan,” ujarnya seraya menambahkan bahwa menjadi kuat adalah cara untuk mencegah agresi musuh.Menyatakan bahwa pihak berwenang tidak boleh mempercayai janji musuh untuk menyelesaikan masalah rakyat dan masa depan negara, Ayatullah Khamenei menyoroti, "Nasihat tegas saya adalah jangan mempercayai musuh."(IT/TGM)