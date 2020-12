Iran, Rusia Akan Melanjutkan Kerja Sama Militer Terlepas Dari Sanksi AS

IslamTimes- "Perilaku Amerika Serikat ini akan berlanjut di masa depan, dan alasannya adalah bahwa AS tidak lagi menikmati dominasi masa lalu," kata Kazem Jalali dalam wawancara dengan Sputnik, Jumat.

Iran dan Rusia akan mempertahankan kerja sama militer dan sanksi Amerika Serikat tidak akan berdampak pada kemampuan militer Teheran atau penelitian ilmiahnya, kata duta besar Iran untuk Moskow."Perilaku Amerika Serikat ini akan berlanjut di masa depan, dan alasannya adalah bahwa AS tidak lagi menikmati dominasi masa lalu," kata Kazem Jalali dalam wawancara dengan Sputnik, Jumat.Dia menolak klaim AS tentang menjadi "kekuatan nomor satu dunia" dan berkata, "Bukan itu masalahnya karena ada beberapa negara yang telah menyusul dari sudut pandang kekuatan."Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang akan keluar, menerapkan kembali sanksi yang telah dicabut setelah menjadi anggota perjanjian nuklir multilateral 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), dan juga mulai membuat orang lain takut untuk melakukan perdagangan mereka dengan Teheran.Menyusul penarikan sepihak Washington dari perjanjian pada Mei 2018, ia melepaskan apa yang disebut kampanye tekanan maksimum untuk mengekang pengembangan program nuklir Iran dan menargetkan negara Iran dengan langkah-langkah pembatasan yang kejam untuk membuatnya bertekuk lutut, tetapi ekonomi Teheran tetap bertahan. bersenandung dan bangkit kembali.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan pada pertengahan Oktober bahwa Moskow akan mempertimbangkan kerjasama teknis militer dengan Iran sejalan dengan kepentingan bersama setelah berakhirnya embargo senjata PBB di Teheran.(IT/TGM)