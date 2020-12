Serangan Mortir Menghantam Pangkalan Militer Yang Diduduki AS Di Suriah Timur

IslamTimes- Laporan itu menambahkan bahwa pasukan AS dan sekutu militan dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pimpinan Kurdi kemudian melancarkan pengejaran untuk menangkap mereka yang bertanggung jawab atas serangan itu.

Observatorium HAM Suriah mengatakan beberapa peluru mortir telah menghantam pangkalan militer yang diduduki oleh pasukan AS di provinsi timur Suriah Dayr al-Zawr.Kelompok pemantau yang berbasis di London melaporkan bahwa proyektil mendarat di pangkalan AS di ladang minyak al-Omar di pedesaan timur provinsi itu pada Kamis malam. Ada beberapa kerusakan material tetapi tidak ada korban jiwa.Laporan itu menambahkan bahwa pasukan AS dan sekutu militan dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pimpinan Kurdi kemudian melancarkan pengejaran untuk menangkap mereka yang bertanggung jawab atas serangan itu.Tidak ada kelompok atau individu sejauh ini yang mengaku bertanggung jawab atas serangan di pangkalan yang diduduki itu, yang terjadi ketika gelombang protes anti-AS telah melanda Suriah utara dan timur.Sebelumnya pada hari Kamis, lusinan orang di provinsi Suriah yang sama melakukan demonstrasi sebagai protes atas pengerahan militan SDF yang disponsori AS dan dipimpin Kurdi dan praktik sewenang-wenang mereka.(IT/TGM)