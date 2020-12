Mike Pompeo. US Secretary of State..jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menuduh Moskow berada di balik kampanye peretasan baru-baru ini terhadap negaranya.

“Ada upaya yang signifikan untuk menggunakan perangkat lunak pihak ketiga yang pada dasarnya menanamkan kode di dalam sistem pemerintah AS,” kata Pompeo kepada The Mark Levin Show.“Ini adalah upaya yang sangat signifikan, dan saya pikir inilah kasus yang sekarang kami dapat katakan dengan cukup jelas bahwa Rusia-lah yang terlibat dalam aktivitas ini”.Moskow menolak tuduhan tersebut, mencatat bahwa tidak ada bukti yang diberikan untuk mendukung klaim "peretas Rusia" yang menyerang sistem komputer.Para peretas dilaporkan berhasil menembus keamanan lembaga pemerintah AS dengan membahayakan perangkat lunak perusahaan SolarWinds yang berbasis di Texas.The Washington Post mengatakan bahwa kelompok peretas bernama APT29, juga dikenal sebagai "The Dukes" atau "Cozy Bear" berada di balik insiden tersebut.Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan laporan tersebut selama konferensi pers tahunannya pada hari Kamis (17/12), mencatat bahwa sumber anonim, yang dikutip oleh media AS, adalah pejabat dan badan intelijen Amerika, yang "sebelumnya mendorong tuduhan tidak berdasar" terhadap Rusia setelah pemilihan presiden 2016.[IT/r]