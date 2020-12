Kepala PBB Menyerukan Perdagangan Dengan Iran Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 2231

IslamTimes- Guterres juga menyerukan komitmen berkelanjutan dari para penandatangan JCPOA untuk melestarikannya dan menyoroti pentingnya manfaat ekonomi kesepakatan bagi rakyat Iran.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menggarisbawahi perlunya mempertahankan kesepakatan nuklir Iran tahun 2015, mendesak negara-negara dunia untuk terlibat dalam hubungan perdagangan dengan Teheran berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 2231 yang mendukung perjanjian tersebut.Guterres membuat pernyataan dalam laporan ke-10 tentang implementasi Resolusi 2231, yang akan dibacakan pada pertemuan Dewan Keamanan pada hari Selasa.Dia memuji kesepakatan nuklir, yang juga dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), sebagai bukti keefektifan multilateralisme, diplomasi, dan dialog, dengan mengatakan perjanjian itu adalah cara terbaik untuk memastikan solusi yang komprehensif, jangka panjang dan tepat untuk masalah nuklir Iran dan untuk membantu mempromosikan perdamaian dan keamanan regional dan internasional.Guterres juga menyerukan komitmen berkelanjutan dari para penandatangan JCPOA untuk melestarikannya dan menyoroti pentingnya manfaat ekonomi kesepakatan bagi rakyat Iran.JCPOA dicapai pada 14 Juli 2015 antara Iran dan sekelompok negara yang kemudian dikenal sebagai P5 + 1 - termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, China, dan Jerman. Itu telah diratifikasi dalam bentuk Resolusi DK PBB 2231.Pada Mei 2018, Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik negaranya keluar dari JCPOA dan menerapkan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut berdasarkan perjanjian tersebut.Di bawah tekanan AS, Eropa sejauh ini tidak dapat memenuhi kewajiban kontraknya untuk membatalkan dampak negatif larangan ilegal Washington terhadap Republik Islam Iran.Penarikan AS dan kegagalan Eropa berikutnya untuk melindungi hubungan bisnisnya dengan Teheran mendorong Iran untuk menangguhkan sebagian dari komitmennya berdasarkan perjanjian.Kepala PBB menegaskan kembali pentingnya inisiatif yang bertujuan mendukung perdagangan dan hubungan ekonomi dengan Iran di tengah tantangan ekonomi dan kesehatan saat ini yang disebabkan oleh pandemi virus corona.(IT/TGM)