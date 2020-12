Ajudan Assad Mendesak Penarikan Pasukan Pendudukan AS Dari Suriah

IslamTimes- Dia mengatakan bahwa Damaskus sedang menunggu untuk melihat pendekatan pemerintah AS yang baru, tetapi masalah yang paling penting adalah penarikan pasukan Amerika dari Suriah.

Seorang pembantu senior Presiden Suriah Bashar al-Assad mengecam Amerika Serikat karena menduduki negara Arab dan menjarah minyaknya, menekankan perlunya penarikan pasukan pendudukan Amerika.Dalam sebuah wawancara dengan saluran TV al-Mayadeen yang berbasis di Lebanon pada hari Jumat, penasihat politik dan media Assad, Bouthaina Shaaban, merujuk pada kebijakan yang kemungkinan akan diambil oleh presiden AS berikutnya, Joe Biden, terhadap Suriah.Dia mengatakan bahwa Damaskus sedang menunggu untuk melihat pendekatan pemerintah AS yang baru, tetapi masalah yang paling penting adalah penarikan pasukan Amerika dari Suriah.Warga Suriah tidak berharap banyak dari pemerintahan AS yang baru, karena wilayah tersebut selalu menderita dari pemerintahan Demokrat dan Republik, tambahnya.Shaaban juga meminta Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft untuk mengakui Resolusi Dewan Keamanan 2254 yang menentang pendudukan Suriah oleh pasukan Amerika.Tentara Suriah telah berperang melawan kelompok teroris yang didukung asing, yang telah mendatangkan malapetaka di negara itu sejak 2011.Tentara Suriah, yang didukung oleh angkatan udara Rusia dan penasihat militer Iran, telah berhasil mendapatkan kembali kendali atas hampir semua wilayah dari teroris Takfiri.Sebaliknya, AS justru mendukung militan anti-Damaskus dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Assad dan pada saat yang sama mencuri minyak mentah Suriah.(IT/TGM)