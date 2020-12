AS Akan Menutup Dua Konsulatnya Yang Tersisa Di Rusia

IslamTimes- Penutupan tersebut akan membuat kedutaan AS di Moskow sebagai satu-satunya pos diplomatik Washington di Rusia.

Pemerintahan Trump telah memberi tahu Kongres tentang rencananya untuk menutup dua konsulat AS yang tersisa di Rusia di tengah ketegangan yang meningkat dengan Moskow.Departemen Luar Negeri akan menutup konsulatnya di Vladivostok dan menghentikan operasi di salah satunya di Yekaterinburg, kata para pejabat pada hari Jumat.Penutupan tersebut akan membuat kedutaan AS di Moskow sebagai satu-satunya pos diplomatik Washington di Rusia.Menurut pemberitahuan kongres, 10 diplomat AS yang bekerja di konsulat akan dipindahkan ke kedutaan di Moskow dan 33 staf yang dipekerjakan secara lokal akan diberhentikan.Menteri Luar Negeri Mike Pompeo berkonsultasi dengan Duta Besar John Sullivan sebelum memutuskan untuk menerapkan perubahan tersebut.Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan langkah itu adalah bagian dari "upaya berkelanjutan Washington untuk memastikan operasi misi diplomatik AS di Federasi Rusia yang aman dan terjamin."“Penataan ulang personel di Kedutaan Besar AS Moskow akan memungkinkan kami untuk memajukan kepentingan kebijakan luar negeri kami di Rusia dengan cara yang paling efektif dan aman.”"Tidak ada tindakan yang terkait dengan konsulat Rusia di Amerika Serikat yang direncanakan," tambah mereka.Pemberitahuan ke Kongres mengikuti pengungkapan minggu ini bahwa beberapa agen federal AS dan perusahaan swasta menjadi sasaran dalam serangan dunia maya besar-besaran dan berkelanjutan.(IT/TGM)