AS Telah Lama Merencanakan Kudeta Dan Mengobarkan Perang Melawan Iran

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa rezim AS telah lama merencanakan kudeta dan mengobarkan perang terhadap Iran dan tetangga mereka.Dalam tweet pada hari Sabtu., Saeed Khatibzadeh menulis, “Tuan #WeLiedCheatedStole yang akan keluar dan terobsesi dengan Iran lagi. Kenyataan: Rezim AS telah lama merencanakan kudeta & mengobarkan perang melawan Iran dan tetangga mereka. "“Korban berjatuhan tak terhitung telah terbunuh. Dan Amerika yang adalah pelaku utamanya. Ini adalah sifat asli rezim tersebut, "tambahnya.Tweet itu muncul sebagai tanggapan atas Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo yang telah mengulangi klaim lamanya tentang Iran.(IT/TGM)