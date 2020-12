Organisasi Pembebasan Palestina Mencantumkan Persyaratan Untuk Memulihkan Hubungan Dengan Washington

Mahmoud Abbas -Palestinian President.jpg

IslamTimes - Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) telah menetapkan persyaratan tertentu untuk menormalkan hubungan dengan Amerika Serikat.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas memimpin pertemuan Komite Eksekutif PLO pada hari Sabtu (19/12). Komite tersebut setuju untuk memulihkan hubungan dengan AS jika pemerintahan baru mengizinkan kantor PLO di Washington untuk melanjutkan pekerjaannya.Kondisi lain termasuk menarik dukungan untuk rencana Zionis Israel untuk memperpanjang kedaulatannya atas bagian Tepi Barat dan aktivitas pemukiman dan melanjutkan diskusi solusi dua negara.Pada bulan September, Presiden terpilih AS Joe Biden mengatakan bahwa penting bagi lebih banyak negara untuk mengakui Zionis Israel sebagai negara berdaulat, tetapi juga penting untuk terus mengupayakan solusi dua negara dengan Palestina.Solusi dua negara untuk konflik Zionis Israel-Palestina membayangkan sebuah Negara Palestina merdeka di samping Negara Zionis Israel, di sebelah barat Sungai Yordan.Batas antara kedua negara masih menjadi subjek sengketa dan negosiasi, dengan kepemimpinan Palestina dan Arab bersikeras pada "perbatasan 1967", yang dianggap tidak dapat diterima oleh Zionis Israel.Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu telah berjanji akan memperpanjang kedaulatan Zionis Israel atas tanah Palestina, tetapi rencana tersebut, yang berada di bawah kesepakatan damai Presiden AS Donald Trump untuk beberapa negara di Timur Tengah, telah ditunda.Rencana Netanyahu untuk memperpanjang kedaulatan Zionis Israel atas wilayah Palestina telah dikecam oleh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa.Hamas mengatakan pada akhir Juni bahwa mereka akan mempertimbangkan perpanjangan kedaulatan Zionis Israel atas bagian tambahan Tepi Barat sebagai deklarasi perang melawan Palestina.Pada Mei, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menghentikan semua perjanjian dengan AS dan Zionis Israel setelah Netanyahu mengumumkan rencana untuk memperluas kedaulatan Tel Aviv ke beberapa bagian Tepi Barat selama upacara pelantikan kabinet barunya.[IT/r]