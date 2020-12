Sanksi Sepihak AS Pada Suriah Adalah Kejahatan Terhadao Kemanusiaan

IslamTimes- Ditanya tentang sanksi AS, Mekdad berkata, "Tindakan koersif sepihak terhadap Suriah tidak manusiawi dan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan."

Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad mengecam sanksi sepihak yang dijatuhkan oleh AS terhadap negara yang dilanda perang itu sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan", dengan mengatakan bahwa para sponsor terorisme Barat harus membayar harga atas kekejaman mereka terhadap bangsa Suriah.Dia membuat pernyataan pada hari Sabtu dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Suriah SANA di Moskow, di akhir kunjungan resminya ke Rusia.Ditanya tentang sanksi AS, Mekdad berkata, "Tindakan koersif sepihak terhadap Suriah tidak manusiawi dan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan."Selama beberapa tahun terakhir, AS telah mempertahankan kehadiran militer ilegal di tanah Suriah, bekerja sama dengan militan anti-Damaskus dan mencuri sumber minyak mentah negara itu.Hal ini telah memberikan sanksi yang melumpuhkan terhadap Suriah, yang telah dicengkeram oleh militansi yang didukung asing sejak Maret 2011.Larangan tersebut menargetkan hampir semua kegiatan ekonomi dan perdagangan Suriah, serta pejabat pemerintah negara itu.(IT/TGM)