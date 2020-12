73 Truk AS Dengan Peralan Militer Dan Logistik Sampai Di Hasakah Suriah

IslamTimes- Konvoi memasuki wilayah Suriah dari Irak utara melalui penyeberangan perbatasan al-Walid pada hari sebelumnya, kata SANA, menambahkan bahwa kendaraan datang untuk menopang kehadiran tidak sah pasukan Amerika di wilayah al-Jazeera Suriah.

Konvoi lain yang terdiri dari 73 kendaraan Angkatan Darat AS dengan persenjataan lengkap, peralatan militer, dan penguatan logistik telah tiba di provinsi Hasakah timur laut Suriah yang kaya minyak dari Irak, lapor kantor berita resmi Suriah.Menurut SANA, mengutip sumber lokal, konvoi militer, yang dijaga ketat oleh enam kendaraan yang berafiliasi dengan militan yang disebut Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang didukung AS tiba di pangkalan ilegal yang dioperasikan oleh pasukan pendudukan AS di dalam Khrab al-Jir. bandara militer pada hari Minggu.Konvoi memasuki wilayah Suriah dari Irak utara melalui penyeberangan perbatasan al-Walid pada hari sebelumnya, kata SANA, menambahkan bahwa kendaraan datang untuk menopang kehadiran tidak sah pasukan Amerika di wilayah al-Jazeera Suriah.Laporan itu menekankan bahwa bala bantuan itu dimaksudkan untuk menjamin berlanjutnya pencurian minyak Suriah dan kekayaan bawah tanah oleh pasukan Amerika di wilayah tersebut dengan bantuan kelompok militan SDF.SDF, yang diyakini menjarah sumber daya minyak dan mineral Suriah, adalah aliansi kelompok militan yang beroperasi melawan Damaskus dan mengendalikan wilayah di utara dan timur Suriah, khususnya wilayah al-Jazira di provinsi Hasakah.(IT/TGM)