Pasukan AS Dikabarkan 'Mencuri' Minyak Mentah Suriah 'Setiap Hari'

IslamTimes - Pasukan AS, bekerja sama dengan milisi Qasad (Pasukan Demokrat Suriah), "terus mencuri minyak Suriah" dari ladang di wilayah al-Jazira setelah meletakkan pipa di seberang Sungai Tigris di daerah Semalka ke wilayah Irak, negara Suriah kantor berita -run SANA melaporkan pada hari Minggu (20/12), mengutip sumber sipil di wilayah al-Malikiyah.

Awal pekan ini, muncul laporan yang menunjukkan bahwa konvoi kendaraan militer AS telah meninggalkan provinsi Hasakah yang kaya minyak di Suriah dan melintasi perbatasan negara itu dengan Irak, yang dilaporkan diisi dengan minyak curian.Menurut laporan itu, sebelum mengangkut barel minyak yang "dicuri" ke wilayah Irak, pasukan AS mengambilnya "dengan tanker dari ladang Karachuk di timur laut Rumailan"."Tanker itu membongkar minyak ke reservoir minyak di wilayah Semalka, kemudian minyak dipompa melalui pipa yang diletakkan di sungai ke wilayah Irak," kata laporan SANA, mengacu pada sumber, yang mencatat bahwa "ratusan barel" dari "minyak mentah curian "dipompa melalui jaringan pipa ini.Sumber juga mengatakan bahwa pasukan AS mengirim "lusinan tanker" berisi minyak yang dilaporkan dicuri ke tanah Irak melalui apa yang digambarkan sebagai "penyeberangan ilegal yang dibuat untuk tujuan ini seperti penyeberangan Al-Walid di pedesaan al-Ya'rubiyah. ".Sebelumnya pada bulan Desember, SANA melaporkan bahwa konvoi 85 kapal tanker, bersama dengan kendaraan militer, membawa "minyak curian" ke wilayah Irak, melintasi perbatasan Al-Walid.Penyeberangan ini dipandang oleh pemerintah Suriah sebagai ilegal karena kurangnya yurisdiksi Damaskus.Ini bukan pertama kalinya Amerika Serikat disalahkan karena mencuri minyak negara itu, karena Trump, yang tahun lalu mengatakan bahwa kehadiran Amerika akan membantu memastikan bahwa minyak Suriah tidak jatuh ke tangan teroris, dituduh oleh Duta Besar Suriah di PBB Bashar al-Jaafari karena mencuri minyak mentah dari Suriah.Al-Jaafari merujuk pada kesepakatan yang dibuat antara Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi dan sebuah perusahaan Amerika.Meskipun Trump berjanji untuk menarik pasukan Amerika dari Suriah, dia menarik kembali keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa militer AS akan tetap "menyimpan minyak".Damaskus telah berulang kali mengecam kehadiran Amerika di negara itu, mencatat bahwa Washington tidak pernah mendapat izin dari PBB atau pemerintah negara itu untuk mengirim pasukan ke Suriah.