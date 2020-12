Iran Menolak Serangan Apa Pun Terhadap Misi Diplomatik

IslamTimes- “Kehadiran militer AS adalah sumber ketidakstabilan di wilayah kami. Tidak ada putaran apapun yang dapat mengalihkan kesalahan atas kejahatannya, ”tambah Khatibzadeh.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa Republik Islam Iran sangat menolak setiap serangan terhadap misi diplomatik.Dalam sebuah tweet pada hari Senin, Saeed Khatibzadeh menulis, “Kami sangat membantah tuduhan anti- # Iran @ SecPompeo, yang secara terang-terangan bertujuan untuk menciptakan ketegangan. Iran menolak serangan apapun terhadap misi diplomatik. "“Kehadiran militer AS adalah sumber ketidakstabilan di wilayah kami. Tidak ada putaran apapun yang dapat mengalihkan kesalahan atas kejahatannya, ”tambah Khatibzadeh.Pernyataannya datang sebagai tanggapan atas tuduhan tak berdasar Pompeo terhadap Republik Islam Iran.Segera setelah peluncuran roket, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menggunakan kesempatan itu untuk menuduh Iran berada di balik serangan itu dengan pernyataan yang diterbitkan dalam layanan pers Departemen Luar Negeri AS dan juga dalam tweet berikutnya."Milisi yang didukung Iran sekali lagi secara mencolok dan sembrono menyerang di Baghdad, melukai warga sipil Irak," klaimnya dalam sebuah tweet, menambahkan bahwa "Rakyat Irak pantas meminta para penyerang ini diadili. Penjahat yang kejam dan korup ini harus menghentikan tindakan destabilisasi mereka. "Klaim Pompeo tentang korban sipil muncul ketika Saberin News melaporkan bahwa sistem pertahanan kedutaan AS telah menimbulkan kerusakan di daerah pemukiman di Zona Hijau.(IT/TGM)