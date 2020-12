Pernyataan Pompeo Mencurigakan Saat Serangan Roket Kedubes AS

IslamTimes- Segera setelah peluncuran roket, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menggunakan kesempatan itu untuk menuduh Iran berada di balik serangan itu dengan pernyataan yang diterbitkan dalam layanan pers Departemen Luar Negeri AS dan juga dalam tweet berikutnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengecam serangan roket ke kedutaan AS di Baghdad, mencatat bahwa, bagaimanapun, waktu serangan dan klaim langsung AS tampaknya mencurigakan."Menyerang tempat diplomatik dan pemukiman tidak dapat diterima, tetapi jenis serangan dan waktunya serta pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri AS menunjukkan bahwa waktunya sangat mencurigakan dan mereka telah menyiapkan pernyataan untuk dipublikasikan," kata Saeed Khatibzadeh dalam pertemuan tersebut. presser mingguannya pada hari Senin.Roket-roket itu, yang ditembakkan Minggu malam, mendarat di dekat misi diplomatik AS, menyebabkan sirene menggelegar di dalam kompleks tersebut tanpa ada korban jiwa selain dari beberapa kerusakan material. Roket tersebut dilaporkan menghantam kompleks perumahan di dalam Zona Hijau, merusak bangunan dan mobil, tetapi tidak menimbulkan korban.Segera setelah peluncuran roket, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menggunakan kesempatan itu untuk menuduh Iran berada di balik serangan itu dengan pernyataan yang diterbitkan dalam layanan pers Departemen Luar Negeri AS dan juga dalam tweet berikutnya."Milisi yang didukung Iran sekali lagi secara mencolok dan sembrono menyerang di Baghdad, melukai warga sipil Irak," klaimnya dalam sebuah tweet, menambahkan bahwa "Rakyat Irak pantas meminta para penyerang ini diadili. Penjahat yang kejam dan korup ini harus menghentikan tindakan destabilisasi mereka. "Klaim Pompeo tentang korban sipil muncul ketika Saberin News melaporkan bahwa sistem pertahanan kedutaan AS telah menimbulkan kerusakan di daerah pemukiman di Zona Hijau.(IT/TGM)