China Mendesak AS Untuk Kembali Ke JCPOA Tanpa Syarat

IslamTimes- Berdasarkan hal tersebut China mengusulkan agar para pihak dalam JCPOA melakukan konsultasi mengenai masalah ini secepatnya untuk memulai proses pengembalian AS ke perjanjian.

Penasihat Negara China dan Menlu Wang Yi pada hari Senin menekankan bahwa AS harus kembali ke JCPOA pada awal tanggal tanpa syarat.Anggota Dewan Negara China dan Menteri Luar Negeri Wang Yi pada hari Senin menekankan bahwa AS harus kembali ke Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) pada tanggal awal tanpa syarat ketika menghadiri konferensi video para menteri luar negeri tentang masalah nuklir Iran, CGTN melaporkan.Konferensi ini diselenggarakan oleh Uni Eropa dan dihadiri oleh Rusia, Iran, Inggris Raya, Prancis, dan Jerman.Menekankan bahwa penarikan Amerika Serikat dari JCPOA dan tekanan ekstremnya terhadap Iran adalah akar penyebab masalah nuklir Iran yang menyimpang dari arah yang benar, Wang menunjukkan bahwa situasi nuklir Iran telah sampai pada titik kritis sebagai Presiden terpilih. Joe Biden telah berjanji untuk bergabung kembali dengan kesepakatan tersebut.Namun, AS meningkatkan tekanannya pada Iran pada saat yang sama, tambah Wang.Dalam hal ini, menteri luar negeri China mengusulkan agar pihak AS harus kembali ke kesepakatan tanpa syarat sesegera mungkin dan mencabut sanksi terhadap Iran dan entitas serta individu pihak ketiga.Berdasarkan hal tersebut China mengusulkan agar para pihak dalam JCPOA melakukan konsultasi mengenai masalah ini secepatnya untuk memulai proses pengembalian AS ke perjanjian.Wang menunjukkan bahwa upaya bersama diperlukan untuk menegakkan JCPOA dengan teguh dan mempromosikan situasi ke arah yang diharapkan oleh komunitas internasional.(IT/TGM)