Laporan: Spyware Israel Cenderung Berkembang Biak di Timur Tengah, di Tengah Peretasan Jurnalis Al-Jazeera

Kantor Al-Jazeera (Yahoo!News).

Islam Times - Spyware Israel mungkin semakin berkembang biak di Timur Tengah menyusul perjanjian normalisasi baru-baru ini dengan Israel.

Mengutip laporan The Telegraph pada hari Senin, Yahoo!News melaporkan bahwa seorang peneliti yang melacak perusahaan pengintai menyampaikan hal tersebut setelah kelompoknya mengklaim telah menemukan peretasan puluhan jurnalis Al-Jazeera.Malware yang kemungkinan dibuat oleh perusahaan teknologi mata-mata Israel, NSO Group, menargetkan 36 reporter dari penyiar milik negara Qatar dan jurnalis yang berbasis di London untuk jaringan milik Qatar lainnya, menurut sebuah laporan yang diterbitkan Minggu oleh para peneliti di Lab Warga Universitas Toronto.Serangan dunia maya terkenal karena menggunakan perangkat lunak "zero-click", yang menginfeksi ponsel target tanpa interaksi apa pun dari pengguna, memungkinkan operator untuk mengakses semua informasi di perangkat dan mengaktifkan mikrofon untuk menguping percakapan.Hampir semua perangkat iPhone yang tidak mengoperasikan versi iOS 14 Apple terbaru, yang dirilis pada September, diyakini rentan terhadap kode tersebut.Penulis laporan menyimpulkan dengan "keyakinan sedang" bahwa pemerintah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, keduanya pengguna spyware Pegasus NSO Group, berada di balik serangan tersebut.Dengan Bahrain dan UEA baru-baru ini menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan secara diam-diam mengunjungi Arab Saudi untuk bertemu Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penggunaan spyware Israel di wilayah tersebut sekarang mungkin dipercepat.Bill Marczak, seorang peneliti senior di Citizen Lab, mengatakan kepada Associated Press bahwa klien untuk perangkat lunak Israel yang serupa dapat mencakup "berbagai lembaga pemerintah dan pelanggan di seluruh Teluk."Tidak ada indikasi bahwa NSO Group yang berbasis di Herzliya terlibat dalam peretasan tersebut. Perusahaan meragukan laporan Lab Warga dalam sebuah pernyataan, yang mengatakan "tidak semua yang terkait dengan kami, pada kenyataannya, adalah penggunaan teknologi kami," yang dikatakan hanya dimaksudkan untuk digunakan untuk melawan terorisme dan kejahatan.Pemerintah Saudi dan UEA tidak menanggapi permintaan komentar tetapi kedua negara telah lama menyerukan penutupan Al-Jazeera dan sejak Juni 2017 telah memberlakukan blokade diplomatik dan ekonomi di Qatar, menuduh Doha mendukung terorisme dan terlalu dekat dengan Iran.Kedua negara, bersama Bahrain dan Mesir, telah membuat penutupan saluran Qatar sebagai prasyarat utama untuk memulihkan hubungan. Qatar menolak klaim tersebut dan mengatakan syarat untuk mencabut blokade adalah serangan terhadap kedaulatannya.Tujuan serangan siber terhadap jurnalis kemungkinan untuk mendapatkan informasi pribadi yang membahayakan karena memeras atau mempermalukan korban dan majikan mereka, kata para ahli, mencatat bahwa target sebelumnya termasuk jurnalis yang kritis terhadap Arab Saudi.Pada bulan April, foto-foto intim penyiar Al-Jazeera Lebanon, Ghada Oueiss, bocor secara online, dengan Oueiss mengatakan dia adalah korban operasi peretasan yang bertujuan merusak karakter dan kariernya.Dalam gugatan yang diajukan di AS minggu lalu, Oueiss menuduh Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed bertanggung jawab bersama pejabat Saudi dan UEA lainnya.Sebanyak 36 karyawan Al-Jazeera Citizen Lab yang diidentifikasi sebagai target merupakan mayoritas dari sekitar 50 jurnalis yang diketahui telah terinfeksi spyware Pegasus.Marc Owen Jones, seorang profesor Universitas Hamad Bin Khalifa dan ahli otoriterisme digital di Timur Tengah, mengatakan hal itu menunjuk pada "obsesi tak terhindarkan UEA atau Saudi terhadap Al Jazeera, dan penggunaan spyware yang sembrono".Menurut Jones, konsekuensi psikologis dan ketakutan akan kerugian sudah jelas bagi mereka yang menjadi sasaran operasi peretasan dan kebocoran.[IT/AR]