Departemen Perdagangan AS Mendaftar 103 Perusahaan Rusia dan China dengan Tuduhan Terkait Militer

US Commerce Department Building.jpg

IslamTimes - Departemen Perdagangan AS telah menunjuk 45 perusahaan Rusia, 58 perusahaan China sebagai entitas dengan ikatan militer, membatasi mereka untuk membeli barang.

Laporan media sebelumnya mengatakan sanksi baru terkait China oleh Washington juga dapat menargetkan 28 perusahaan Rusia yang bergerak di sektor sipil dan pertahanan."Biro Industri dan Keamanan (BIS) akan mengubah Peraturan Administrasi Ekspor (EAR) dengan menambahkan Daftar 'Pengguna Akhir Militer' (MEU) baru, serta tahap pertama dari 103 entitas, yang mencakup 58 perusahaan China dan 45 Rusia", kata rilis itu.Pembatasan baru berlaku untuk pemerintahan Presiden Rusia, Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Luar Negeri, Rosoboronexport, Rostec, Sukhoi. Ini juga mencantumkan United Aircraft Corporation, Admiralty Shipyard JSC, pesawat Beriev, Tupolev, Irkut, JSC Rocket, dan Space Center Progress milik Rusia.Perusahaan nuklir dan luar angkasa Rusia tidak pernah menjadi sasaran sanksi AS sebelumnya. Satu-satunya batasan sebelumnya ditempatkan pada penggunaan roket Rusia untuk peluncuran satelit yang datanya berpotensi digunakan oleh Pentagon.Bulan lalu, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang warga dan perusahaan AS membeli sekuritas perusahaan China yang diyakini Washington dapat dikaitkan dengan militer China mulai 11 Januari.Kementerian Perdagangan China menuduh Washington melakukan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip persaingan pasar dan perdagangan internasional, dengan mengatakan bahwa "orang-orang tertentu di AS menggunakan setiap kesempatan untuk menggunakan apa yang disebut dalih keamanan nasional untuk menahan investor AS yang ingin masuk ke pasar China."Media melaporkan sebelumnya bahwa pemerintahan Trump bermaksud untuk memperkuat kebijakannya di China pada hari-hari yang dianggap sebagai hari terakhir Presiden Trump menjabat.[IT/r]