Utusan Uni Eropa untuk PBB: Tidak Ada Alternatif Positif Untuk JCPOA 

Duta Besar Uni Eropa untuk PBB telah memberikan dukungan penuhnya pada perjanjian nuklir 2015 yang dicapai antara Iran dan enam negara besar, dengan mengatakan tidak ada alternatif positif untuk perjanjian yang telah bertahan dalam tekanan selama beberapa tahun terakhir.“Tidak ada alternatif positif untuk JCPOA, yang merupakan buah dari negosiasi lebih dari 12 tahun, yang disahkan pada tingkat tertinggi oleh komunitas internasional dan diabadikan dalam Resolusi DK PBB 2231,” kata Olof Skoog pada hari Selasa pada pertemuan virtual Dewan Keamanan mengacu pada Rencana Aksi Komprehensif Bersama.Kesepakatan nuklir tersebut ditandatangani pada 2015 antara Iran, Jerman dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB - yaitu Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Rusia dan China - dan kemudian diratifikasi dalam bentuk Resolusi DK PBB 2231.Namun, pada Mei 2018, Presiden Donald Trump menghentikan partisipasi AS dalam JCPOA dan meluncurkan apa yang disebut kampanye tekanan maksimum, yang membuat negara Iran terkena sanksi "terberat".Iran melangkah pada Mei 2019 untuk mengurangi komitmen JCPOA sesuai haknya yang diabadikan dalam kesepakatan, hanya setelah penandatangan Eropa yang tersisa terus menunda tugas yang dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan.Mengingat Presiden terpilih AS Joe Biden mengisyaratkan keinginan untuk bergabung kembali dengan JCPOA, Iran telah menyatakan kesiapannya untuk membatalkan penangguhan kewajibannya hanya jika AS kembali ke kesepakatan dan mencabut semua sanksi tanpa prasyarat.(IT/TGM)