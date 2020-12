'Iran Tidak Khawatir Tentang Kapal Selam USS Georgia Milik AS Yang Memasuki Teluk Persia'

IslamTimes- Pernyataan itu muncul saat armada kapal Angkatan Laut AS, termasuk USS Georgia, telah memasuki Teluk Persia sementara AS mengklaim pengiriman itu bertujuan untuk memastikan keamanan Teluk Persia.

Seorang anggota parlemen Iran mengatakan Teheran tidak khawatir tentang pengiriman kapal selam USS Georgia ke Teluk Persia karena negara tersebut dapat menargetkan kapal tersebut."Pasukan Iran dapat menangkap kapal selam atom AS dan Teheran tidak khawatir tentang aktivitas militer AS di perairan Teluk Persia," kata Seyyed Amir-Hossein Ghazizadeh Hashemi, Wakil Ketua Pertama Parlemen Iran, kepada Arabic RT, Selasa.Pernyataan itu muncul saat armada kapal Angkatan Laut AS, termasuk USS Georgia, telah memasuki Teluk Persia sementara AS mengklaim pengiriman itu bertujuan untuk memastikan keamanan Teluk Persia."Ini bukan pertama kalinya aktivitas militer semacam itu terjadi," kata anggota parlemen tersebut, menambahkan, "AS dan Inggris telah menciptakan pangkalan di negara-negara pesisir Teluk Persia dan di mana-mana kedua negara ini hadir berarti Israel telah menyusup ke sana."“Pangkalan ini dijalankan atas nama AS dan Inggris tetapi secara resmi dikendalikan oleh Israel dan tentu saja, kami tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara tetapi sebagai bagian dari identitas AS di Asia Barat. Jadi [perkembangan] ini bukanlah hal baru dan kami tidak menganggapnya serius. ""AS dan Israel gagal melakukan apa pun terhadap kami ketika kami tidak memiliki alat dan teknologi yang diperlukan untuk menghadapi mereka tetapi kami tidak diperlengkapi dengan baik," katanya. “Karena kami berhasil menjatuhkan drone Amerika tahun lalu, kami mampu menangkap Kapal selam Amerika dengan mudah dari kedalaman Teluk Persia menggunakan jaring ikan. Jadi kami tidak khawatir dengan masalah ini. "Fakta bahwa kapal selam itu dijalankan dengan tenaga nuklir, hal ini harus menjadi sumber perhatian negara-negara Arab di Teluk Persia yang melakukan desalinisasi air. "Jika terjadi ledakan atom, air akan terkontaminasi dengan unsur radioaktif dan pusat desalinisasi di negara-negara ini akan dihancurkan dan ini akan semakin memperumit situasi mereka."(IT/TGM)