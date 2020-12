Laporan: Pejabat Pertahanan AS Akan Memberikan Pilihan Tanggapan Trump ke Iran Setelah Serangan di Kedutaan Besar Baghdad

White House, options for Iran.jpg

IslamTimes - Menurut seorang pejabat senior pemerintahan AS, Presiden AS Donald Trump ditemani oleh para pemimpin pertahanan di Gedung Putih pada hari Rabu untuk membahas kemungkinan tanggapan atas serangan terhadap kedutaan AS di Baghdad pada hari Minggu (20/12).

Sementara Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengklaim Iran bertanggung jawab atas pemboman 20 Desember di Zona Hijau di Baghdad, Tehran membantah keras keterlibatannya.Klaim serupa dibuat setahun lalu, hanya beberapa hari sebelum AS membunuh Mayor Jenderal Iran Qasem Soleimani di luar Baghdad.Pertemuan tersebut dilaporkan termasuk Pompeo, penjabat Menteri Pertahanan AS Christopher Miller, penasihat keamanan nasional Gedung Putih Robert O'Brien, dan pejabat tinggi pertahanan lainnya.Mereka bermaksud untuk menawarkan "serangkaian pilihan" kepada Trump untuk mencegah serangan terhadap personel AS oleh Iran atau oleh milisi di Irak yang bersimpati kepada Iran.Pengeboman hari Minggu di Zona Hijau, daerah yang dibentengi di pusat kota Baghdad yang menampung kedutaan AS, berhasil menembus pertahanan anti-rudal AS dan melakukan "kerusakan kecil" pada kompleks kedutaan. Seorang warga sipil Irak tewas, dan beberapa lainnya luka-luka.Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi mengecam serangan itu, mengatakan pada hari Senin (21/12) bahwa putaran penangkapan mencegah serangan kedua dilakukan, meskipun dia tidak menyebutkan kelompok yang diduga bertanggung jawab atas serangan pertama.Namun, Pompeo dengan tegas menuding "milisi yang didukung Iran." Tehran membantah terlibat dalam serangan itu."Kehadiran militer AS adalah sumber ketidakstabilan di wilayah kami. Tidak ada putaran yang dapat mengalihkan kesalahan atas kejahatannya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh di Twitter pada hari Senin.AS membuat klaim serupa kali ini tahun lalu setelah AS menyalahkan Kata'ib Hezbollah, seorang milisi Syiah di Pasukan Mobilisasi Populer Irak, untuk serangan 27 Desember 2019 di pangkalan Irak di Kirkuk yang menewaskan seorang kontraktor AS dan melukai empat anggota layanan AS dan dua anggota layanan Irak.Ketika AS melancarkan serangan udara pada posisi Kata'ib Hezbollah keesokan harinya, protes massa turun ke kedutaan AS dan membakar beberapa struktur luarnya, dan Washington menyalahkan Tehran karena memicu serangan itu juga.Hanya beberapa hari kemudian, AS membunuh Soleimani di luar bandara Baghdad bersama komandan Kata'ib Hezbollah, Abu Mahdi al-Muhandis.Menjelang peringatan pembunuhan Soleimani, Jenderal Kenneth "Frank" McKenzie, kepala Komando Pusat AS, memperingatkan bahwa pasukan AS dan staf diplomatik di Irak menghadapi "risiko tinggi" serangan balasan.[IT/r]