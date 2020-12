Trump: ‘Jika SATU Orang Amerika Terbunuh, Saya Akan Menganggap ANDA Bertanggung Jawab'

A woman walks in front of new murals of the former US embassy in Tehran, Iran.JPG

IslamTimes - Presiden Donald Trump menuduh Iran berada di balik serangan terhadap kedutaan AS di Baghdad, di tengah rumor dia mempertimbangkan untuk menutupnya, mengancam Tehran menjelang peringatan satu tahun konfrontasi paling serius mereka hingga saat ini.

Men-tweet foto dari apa yang dia katakan sebagai tiga roket yang gagal diluncurkan selama serangan hari Minggu (20/12) di kedutaan, Trump mengatakan itu berasal dari Iran dan bahwa ada "obrolan" tentang serangan tambahan terhadap orang Amerika di Irak.“Beberapa nasihat kesehatan yang bersahabat untuk Iran: Jika satu orang Amerika terbunuh, saya akan meminta pertanggungjawaban Iran. Pikirkan lagi,” tambahnya.Peringatan Trump menggemakan bahasa yang sama persis yang digunakan setahun lalu, ketika Washington menyalahkan milisi Syiah di Irak - yang digambarkan sebagai wakil Tehran - karena membunuh kontraktor AS selama serangan roket.Serangan udara terhadap milisi memicu pengepungan kedutaan AS di Baghdad, tetapi eskalasi sebenarnya terjadi pada 3 Januari, ketika serangan pesawat tak berawak AS membunuh beberapa pemimpin milisi bersama dengan Jenderal Qassem Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran ( IRGC).Sehari setelah pemakaman Soleimani, Iran menanggapi dengan puluhan rudal yang menargetkan pangkalan Irak yang menampung personel militer AS.Namun, Tehran dilaporkan memberikan pemberitahuan dua jam kepada pemerintah di Baghdad, serta memperingatkan komandan militer AS sebelum pemogokan, memberi setiap orang waktu untuk mencapai tempat perlindungan yang diperkeras.[IT/r]