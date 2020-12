Analis Amerika: Tidak Akan Ada Perang Dengan Iran

IslamTimes- Lendman, seorang penulis dan komentator politik di Chicago, mengatakan kepada Press TV pada hari Kamis bahwa kemungkinan Trump melancarkan perang melawan Iran adalah "nol."

Wartawan dan komentator politik Amerika Stephen Lendman percaya penumpukan militer AS di Timur Tengah hanyalah bagian dari tindakan keras Presiden Donald Trump terhadap Iran.Lendman, seorang penulis dan komentator politik di Chicago, mengatakan kepada Press TV pada hari Kamis bahwa kemungkinan Trump melancarkan perang melawan Iran adalah "nol."Menteri luar negeri Iran pada hari Kamis memperingatkan Trump terhadap kemungkinan petualangan melawan Iran selama hari-hari terakhirnya menjabat, dengan mengatakan bahwa dia akan bertanggung jawab atas konsekuensi dari langkah tersebut.Pernyataan Mohammad Javad Zarif muncul setelah Trump memperingatkan Teheran dalam sebuah posting Twitter bahwa dia akan meminta pertanggungjawaban Iran jika terjadi serangan fatal terhadap orang Amerika di Irak.“Kedutaan kami di Baghdad dihantam pada hari Minggu oleh beberapa roket,” presiden AS tweet sebelumnya pada hari Kamis, menambahkan, “Tiga roket gagal diluncurkan. Tebak dari mana mereka berasal: IRAN. ”Dia kemudian menyebarkan desas-desus tentang "serangan tambahan" terhadap warga Amerika di Irak, memperingatkan Iran untuk "memikirkannya kembali".Trump menunjuk pada serangan roket hari Minggu di kedutaan AS di ibu kota Irak, Baghdad. Dia juga melampirkan di tweetnya sebuah gambar tiga roket yang tidak diautentikasi.Sebagai tanggapan, Zarif mengatakan bahwa tuduhan Trump terhadap Iran "sembrono" dan didasarkan pada "foto yang tidak berharga".(IT/TGM)