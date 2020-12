Zarif Memperingatkan Trump Tentang Petualangan Apa Pun Pada Akhir Masa Jabantannya

IslamTimes- “@RealDonaldTrump menggunakan foto tak berharga untuk sembarangan menuduh Iran. Terakhir kali, AS menghancurkan wilayah kami karena pemalsuan WMD, menghabiskan $ 7 TRILIUN & menyebabkan 58.976 korban Amerika, "kata Zarif pada hari Kamis dalam sebuah tweet yang memasukkan foto-foto mantan presiden Republik, George W. Bush. Dan Perdana Menteri rezim Israel Benjamin Netanyahu.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif memperingatkan Presiden AS Donald Trump yang hawkish bahwa setiap petualangan di hari-hari terakhirnya menjabat akan memikul tanggung jawab besar untuknya.“@RealDonaldTrump menggunakan foto tak berharga untuk sembarangan menuduh Iran. Terakhir kali, AS menghancurkan wilayah kami karena pemalsuan WMD, menghabiskan $ 7 TRILIUN & menyebabkan 58.976 korban Amerika, "kata Zarif pada hari Kamis dalam sebuah tweet yang memasukkan foto-foto mantan presiden Republik, George W. Bush. Dan Perdana Menteri rezim Israel Benjamin Netanyahu.Diplomat Iran menambahkan, “JAUH LEBIH BURUK kali ini. Trump akan memikul tanggung jawab penuh atas setiap petualangan di jalan keluarnya. "Tweet-nya muncul sebagai tanggapan atas tuduhan terbaru Trump terhadap Iran setelah serangan roket menargetkan kedutaan AS di Baghdad pada hari Minggu.Dalam sebuah tweet pada hari Rabu, Trump memposting foto beberapa roket, tanpa penjelasan atau bukti, mengatakan, “Kedutaan kami di Baghdad dihantam pada hari Minggu oleh beberapa roket. Tiga roket gagal diluncurkan. Tebak dari mana mereka berasal: IRAN. Sekarang kami mendengar obrolan tentang serangan tambahan terhadap Amerika di Irak ..., "Dia menambahkan, “Jika satu orang Amerika terbunuh, saya akan meminta pertanggungjawaban Iran. Pikirkan itu. "Ini adalah tweet kedua Zarif sebagai tanggapan atas klaim tak berdasar Trump.Sebelumnya pada hari Kamis, mengatakan, "Menempatkan warga negara Anda sendiri dalam risiko di luar negeri tidak akan mengalihkan perhatian dari kegagalan bencana di dalam negeri."Tweet itu juga menyertakan foto yang menunjukkan tweet lama Trump pada tahun 2011 yang mengatakan, "Jangan biarkan Obama memainkan kartu Iran untuk memulai perang agar bisa terpilih".(IT/TGM)