Rouhani: Kami Melakukan Semua Yang Kami Mampu Untuk Menetralisir Sanksi AS

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Republik Islam sedang melakukan semua kekuatannya untuk menetralkan dan menghilangkan sanksi tidak adil dan ilegal yang dijatuhkan pada negara itu oleh administrasi Presiden AS Donald Trump yang akan keluar.“Kami melakukan semua yang kami bisa untuk membuat sanksi ini tidak efektif dan menghapusnya dan setiap orang harus bekerja untuk tujuan ini. Ketiga cabang [pemerintah] harus bergandengan tangan di bawah bimbingan Pemimpin [Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei] dan saya berjanji kepada warga bahwa mereka akan melihat hari-hari yang lebih baik dalam hal mata pencaharian, kesehatan, dan penghancuran sanksi [AS] , ”Kata presiden saat berpidato dalam upacara yang diadakan untuk meresmikan sejumlah proyek Kementerian Perminyakan pada hari Kamis.Rouhani menyebut sanksi itu sebagai "kerja sama dari kaum radikal AS, Zionis, dan rezim regional reaksioner."Pemerintahan Trump mengembalikan sanksi ekonomi ketat Amerika Serikat terhadap Iran setelah mengeluarkan AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), kesepakatan nuklir multi-partai antara Republik Islam dan kekuatan dunia.Rabu lalu, Ayatollah Khamenei mengatakan Republik Islam seharusnya tidak menunggu bahkan "satu jam" untuk mencoba mencabut sanksi jika ini dapat dilakukan melalui proses terhormat yang menjamin pelestarian harga diri negara. Namun, Pemimpin menyarankan bangsa dan pemerintah untuk fokus terutama mencoba menetralkan sanksi daripada berusaha untuk mengamankan pencabutannya.(IT/TGM)