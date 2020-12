150 Demokrat DPR Mendesak Biden Untuk Bergabung Kembali Dengan Kesepakatan Nuklir Iran

IslamTimes- "Kami sangat mendukung seruan Anda kepada Iran untuk kembali ke kepatuhan ketat dengan kesepakatan nuklir, Amerika Serikat untuk bergabung kembali dengan perjanjian, dan negosiasi lanjutan berikutnya," kata anggota Kongres dalam sebuah surat, yang diterbitkan oleh situs web Kongres AS di hari Rabu.

Sebanyak 150 Demokrat DPR AS telah meminta presiden terpilih dari Partai Demokrat, Joe Biden, untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir Iran 2015, dalam sebuah langkah yang sepenuhnya bertentangan dengan keluarnya Presiden Donald Trump secara sepihak dari perjanjian multilateral."Kami sangat mendukung seruan Anda kepada Iran untuk kembali ke kepatuhan ketat dengan kesepakatan nuklir, Amerika Serikat untuk bergabung kembali dengan perjanjian, dan negosiasi lanjutan berikutnya," kata anggota Kongres dalam sebuah surat, yang diterbitkan oleh situs web Kongres AS di hari Rabu.Pada Juli 2015, Iran dan enam kekuatan dunia - AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman - menandatangani perjanjian yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) tentang program nuklir Teheran.JCPOA, yang merupakan hasil dari banyak putaran negosiasi, dibatalkan oleh Trump pada Mei 2018, dalam mengejar apa yang disebutnya kebijakan tekanan maksimum terhadap Republik Islam. AS juga mengembalikan sanksi yang telah dicabut terhadap Iran.Menanggapi langkah AS dan kegagalan Eropa untuk melindungi perdagangan dengan Teheran, Iran mulai secara bertahap mengurangi komitmennya di bawah JCPOA setelah memberikan pihak-pihak yang tersisa dalam kesepakatan itu selama setahun penuh untuk mengkompensasi kerusakan yang dideritanya dari penarikan Trump.(IT/TGM)