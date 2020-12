Pasukan 'Israel' Dikerahkan ke Pantai Timur Yaman

Israeli Forces deploy to the eastern coast of Yemen.jpg

IslamTimes - Surat kabar Yaman al-Masirah mengungkapkan bahwa pasukan Zionis "Israel" telah dikerahkan untuk ditempatkan di pantai timur Yaman.

Ini terjadi satu hari setelah komandan Angkatan Laut AS bertemu dengan komandan Penjaga Pantai dari pemerintah yang digulingkan di ibukota Saudi Senin lalu, dalam sebuah langkah yang bertujuan untuk mengamankan penempatan militer Zionis "Israel" di pantai timur Yaman, setelah entitas Zionis "Israel" mendirikan pangkalan dan situs pengintaian di pulau Socotra.Menurut al-Masirah, hal ini terjadi setelah Amerika Serikat secara resmi mengungkapkan, pada akhir bulan lalu, kehadiran Marinir AS di Mahra setelah berbulan-bulan kerahasiaan dan gerakan mencurigakan, dan di tengah skandal diamnya agresi yang didahului dengan peringatan tersebut dari USS Cole Oktober lalu dan langkah untuk membawa tahanan Guantanamo ke Yaman, yang semuanya merupakan indikasi kecenderungan Amerika, Inggris, dan Zionis untuk menduduki pantai Yaman.Sumber navigasi di Socotra mengkonfirmasi kedatangan kapal selam Zionis "Israel" selama beberapa jam terakhir yang membawa tentara dan peralatan militer untuk ditempatkan di pulau yang ingin direbut oleh Emirat selama periode mendatang, dengan dukungan AS dan partisipasi Zionis "Israel", untuk mengamankan Ambisi Zionis di perairan, pantai dan pulau Yaman.Otoritas penyiaran Zionis "Israel" juga menegaskan sebelumnya bahwa kapal selam Zionis "Israel" melintasi Terusan Suez dalam perjalanan ke Teluk di mana pasukan AS dan Inggris ditempatkan di pantai timur Yaman.Senin larut malam, komandan Pasukan Angkatan Laut Komando Pusat AS, Samuel Papparo, dan komandan Armada Kelima yang ditempatkan di Teluk bertemu dengan Khaled al-Qamli, komandan pasukan Penjaga Pantai dari pemerintah buronan mantan Presiden Yaman Abd Rabbu Mansour Hadi.Dan menurut outlet media resmi yang berafiliasi dengan pemerintah yang digulingkan, diskusi difokuskan pada pengamanan navigasi maritim dan melindungi kepentingan AS dan apa yang mereka sebut kepentingan regional "bersama".Pertemuan ini sejalan dengan gerakan Zionis, yang menegaskan tekad entitas perampas kekuasaan untuk ditempatkan di pantai Yaman dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.[IT/r]