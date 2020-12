Laporan: Iran Membangun Sistem Pertahanan Udara Dekat Situs Nuklir Atas Kemungkinan Serangan AS

Iranian Air Defense Force.jpg

IslamTimes - Iran memperkuat sistem pertahanan udara yang terletak di dekat fasilitas nuklirnya sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan serangan rudal AS, surat kabar Kuwaiti Al-Qabas melaporkan pada hari Kamis (24/12), mengutip sumber informasi dari Iran.

Langkah itu diambil di tengah meningkatnya ketegangan antara Tehran dan Washington menjelang kepergian Presiden AS Donald Trump.Sebelumnya pada hari itu, Trump menulis di Twitter bahwa serangan roket baru-baru ini ke kedutaan AS di Irak dilakukan dari wilayah Iran, dan memperingatkan bahwa Washington akan meminta pertanggungjawaban Tehran jika ada warga negara AS yang tewas dalam serangan roket baru.Tehran membantah tuduhan tersebut.Menurut surat kabar itu, Tehran telah membangun sistem pertahanan udara dan radar pencari dari pasukan kedirgantaraan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) untuk melindungi fasilitas penting bagi program nuklir Iran dari serangan yang bertujuan mengganggu proses pengayaan uranium.Secara khusus, tindakan pencegahan dilakukan di provinsi Isfahan, di mana pabrik pengayaan uranium Natanz berada.Serangan roket baru-baru ini terjadi pada Minggu ketika pencegat pertahanan yang ditempatkan di kedutaan AS menembak jatuh tiga roket yang ditembakkan ke apa yang disebut Zona Hijau di ibu kota Irak, daerah kantong yang dijaga ketat tempat banyak kantor pemerintah dan misi diplomatik berada.Zona Hijau di Baghdad telah menjadi sasaran banyak serangan roket baru-baru ini, mendorong pemerintah AS mempertimbangkan untuk menutup kedutaan besarnya di daerah tersebut.Ketegangan meningkat lebih lanjut di wilayah tersebut setelah pembunuhan fisikawan nuklir terkemuka Iran Mohsen Fakhrizadeh.Iran menyalahkan kematiannya pada agen mata-mata Zionis Israel Mossad, berjanji akan membalas. Beberapa pejabat juga menuduh keterlibatan AS dalam pembunuhan Fakhrizadeh.Tel Aviv tidak membenarkan atau membantah tuduhan tersebut.[IT/R]