Veteran Vietnam: Pengampunan Blackwater oleh Trump Menghina Tentara Irak dan AS

IslamTimes - Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengampuni kontraktor militer yang bertanggung jawab atas pembantaian warga sipil di Baghdad bersifat ofensif dan menyakitkan bagi rakyat Irak dan tentara Amerika, kata veteran Perang Vietnam Gerry Condon kepada Sputnik.

"Pengampunan Presiden Trump atas terpidana pembunuhan massal menambah penghinaan terhadap luka-luka bagi rakyat Irak, yang kehilangan ratusan ribu orang yang mereka cintai sebagai akibat dari perang dan pendudukan AS yang tidak adil dan ilegal", kata Condon, mantan presiden Veterans For Peace ,."Pengampunan penjahat perang juga menambah penghinaan terhadap luka bagi para veteran AS yang bertempur di Irak dan Afghanistan, dan yang membawa trauma karena telah menyaksikan kekejaman terhadap warga sipil yang tidak bersalah", Condon menekankan bahwa ada "aturan keterlibatan" yang harus diikuti tentara untuk menghindari kejahatan perang."Tapi aturan ini sering diabaikan ketika tentara diminta untuk berperang melawan seluruh populasi yang tidak dapat dimenangkan", katanya. "Tentara muda dengan senjata mematikan dikalahkan oleh rasa takut, balas dendam, rasisme dan kebencian, dan mereka tahu bahwa tidak akan ada harga yang harus dibayar untuk pembunuhan".Fakta Panglima Tertinggi AS mengampuni beberapa "tentara keberuntungan" yang akhirnya dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka yang tak termaafkan di Irak mengirimkan pesan yang salah dan harus ditolak, katanya."Tentara memiliki hak dan tanggung jawab untuk menolak perintah ilegal untuk membunuh warga sipil yang tidak bersalah atau untuk berpartisipasi dalam perang ilegal dan tidak perlu", jelasnya.Organisasi Veterans For Peace terus menyerukan penarikan semua pasukan AS dan tentara bayaran dari Irak, Afghanistan, Suriah, dan seluruh Timur Tengah dan Afrika, Condon menambahkan.Dia juga mengatakan Veterans For Peace mendesak Trump untuk mengampuni orang-orang seperti Julian Assange, Chelsea Manning, dan Edward Snowden dan tahanan politik yang sangat dicintai seperti Leonard Peltier dan Mumia Abu Jamal."Pengampunan seperti itu akan membantu menyembuhkan luka perang. Pengampunan Presiden Trump justru sebaliknya", pungkasnya.Pada hari Selasa (22/12), Trump memberikan pengampunan penuh kepada empat mantan kontraktor Blackwater yang dihukum sehubungan dengan kematian 14 warga sipil Irak, termasuk dua anak, di Lapangan Nisour Baghdad pada tahun 2007.Juru bicara Kantor PBB untuk Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) Marta Hurtado mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (23/12) bahwa OHCHR sangat prihatin dengan keputusan Trump untuk mengampuni empat penjaga keamanan militer swasta, menekankan bahwa "mengampuni mereka berkontribusi pada impunitas dan memiliki efek dari memberanikan diri orang lain untuk melakukan kejahatan seperti itu di masa depan ".Empat mantan kontraktor itu divonis enam tahun lalu. Nicholas Slatten menjalani hukuman seumur hidup atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama sementara yang lain menerima hukuman antara 12-15 tahun.Insiden dengan penjaga Blackwater memicu perdebatan internasional tentang peran perusahaan keamanan swasta yang disewa oleh pemerintah AS untuk bekerja di zona perang. Perusahaan militer swasta Blackwater, didirikan pada tahun 1997, kemudian dijual dan diganti namanya menjadi Academi.[IT/r]