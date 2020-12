Warga Irak Curiga terhadap Rencana AS Untuk Menutup Kedutaannya Di Baghdad

IslamTimes- "Media asing mencoba memprovokasi opini publik di Irak dengan menyebarkan rumor penutupan kedutaan AS," katanya, menurut Baghdad al-Youm.

Seorang anggota parlemen senior Irak mengatakan laporan tentang upaya AS untuk menutup kedutaan besarnya di Baghdad setelah serangan roket baru-baru ini adalah rumor "tidak berdasar" yang bertujuan memaksa pemerintah Irak untuk menyerah pada tuntutan Washington.Kate 'Al-Rikabi, anggota Komite Keamanan dan Pertahanan parlemen Irak, mengatakan AS menggunakan ancaman tidak langsung untuk menutup kedutaan Baghdad sebagai cara menekan Irak untuk melaksanakan tuntutannya."Media asing mencoba memprovokasi opini publik di Irak dengan menyebarkan rumor penutupan kedutaan AS," katanya, menurut Baghdad al-Youm.Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada Al Jazeera Kamis bahwa kedutaan AS di Baghdad terbuka. Duta Besar AS hadir di kedutaan di Baghdad, dan kedutaan kami sedang melakukan tugasnya.Itu terjadi setelah situs berita Amerika Axios mengklaim Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk segera menutup kedutaannya di Baghdad setelah serangkaian serangan roket di Zona Hijau Irak.Pada hari Minggu, beberapa roket Katyusha ditembakkan ke Zona Hijau, menewaskan satu warga sipil Irak dan menyebabkan kerusakan kecil di sekeliling kompleks kedutaan AS.Al-Rikabi mengatakan serangan roket itu terutama membahayakan nyawa warga sipil yang tidak bersalah, menambahkan pemerintah harus menemukan pelaku sebenarnya yang mencoba mengganggu stabilitas negara."Kelompok teroris atau kelompok yang didukung asing mungkin berada di balik serangan semacam itu," tambahnya.Kedutaan besar AS telah menjadi sasaran beberapa kali tahun ini, di tengah meningkatnya sentimen anti-Amerika di negara Arab tersebut setelah pembunuhan AS terhadap komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani, dan wakil kepala Unit Mobilisasi Populer Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, di Baghdad pada 3 Januari.Setelah tindakan teroris yang disahkan oleh Trump, parlemen Irak memberikan suara yang sangat mendukung resolusi yang menyerukan pengusiran pasukan AS dari negara itu.(IT/TGM)