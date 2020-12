4 Konvoi Militer AS Ditargetkan Di Irak

IslamTimes- Saberin News melaporkan bahwa sejumlah bom meledak di jalan konvoi militer AS dan tindakan tersebut bertujuan untuk memberlakukan blokade ekonomi terhadap militer AS.

Sumber Irak melaporkan bahwa empat konvoi logistik militer AS telah menjadi sasaran di empat provinsi Irak pada hari Jumat.Sumber Irak melaporkan bahwa empat konvoi logistik pasukan teroris AS telah menjadi sasaran di provinsi Al Muthanna, Dhi Qar, Al Diwaniyah, dan Babilonia pada hari Jumat.Saberin News melaporkan bahwa sejumlah bom meledak di jalan konvoi militer AS dan tindakan tersebut bertujuan untuk memberlakukan blokade ekonomi terhadap militer AS.Laporan itu menambahkan bahwa setelah ledakan di provinsi Babilonia, pasukan AS telah menangguhkan pergerakan konvoi logistik dari penyeberangan Jerishan hingga pemberitahuan lebih lanjut.(IT/TGM)