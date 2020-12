Deputi Komandan IRGC: Balas Dendam Keras untuk Pembunuhan Jenderal Suleimani Diagendakan

Deputi IRGC (Tasnim).

Islam Times - Wakil Komandan Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam mengatakan "balas dendam keras" atas pembunuhan Jenderal Qasim Suleimani pasti akan diambil, terlepas dari dua tamparan lain yang akan diterima AS terkait pembunuhan tersebut.

DilansirTasnim pada hari Jumat, Brigadir Jenderal Mohammad Hejazi menunjuk pernyataan baru-baru ini oleh Pemimpin Revolusi Islam Ayatullah Sayyid Ali Khamenei tentang tamparan yang telah diterima AS dari Iran sejauh ini atas pembunuhan Jenderal Suleimani dan dua tamparan lainnya itu akan terjadi di masa depan.Pemakaman besar Syahid Suleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis dan serangan rudal balasan di pangkalan militer AS di Ain al-Assad adalah dua tamparan yang diterima AS dari Iran, kata jenderal itu, mengatakan dua tamparan berikutnya adalah kekalahan perangkat lunak AS di wilayah tersebut dan pengusiran pasukan Amerika dari wilayah tersebut."Itu hanya tamparan, sedangkan balas dendam yang keras akan dilakukan," tambah Jenderal Hejazi, memperingatkan mereka yang memerintahkan dan mengeksekusi serangan pembunuhan bahwa Republik Islam sudah memutuskan bagaimana dan kapan akan membalas dendam sesuai dengan situasi.Dalam pertemuan dengan keluarga Jenderal Suleimani pada 16 Desember, Ayatullah Khamenei memberikan penghormatan kepada mendiang komandan sebagai "pahlawan bangsa Iran dan Umat Islam", menggarisbawahi bahwa "balas dendam akan dilakukan terhadap mereka yang memerintahkan pembunuhan dan mereka yang melakukannya ”.Tentu saja tamparan keras ini berbeda dengan balas dendam. Karena balas dendam harus dilakukan terhadap mereka yang memerintahkan pembunuhan Jenderal Soleimani maupun yang melakukannya. Dan balas dendam ini pasti akan dilakukan pada waktu yang tepat; meskipun sebagaimana telah disebutkan bahwa 'Sepatu Soleimani lebih berharga daripada kepala pembunuhnya'.Pada 3 Januari, serangan pesawat tak berawak AS di dekat Bandara Internasional Baghdad membunuh Jenderal Suleimani, komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran. Serangan - yang juga menewaskan Abu Mahdi al-Muhandis, orang kedua dalam komando kelompok anti-teror Unit Mobilisasi Umum (PMU) Irak, bersama dengan beberapa lainnya - terjadi ketika Jenderal Suleimani melakukan kunjungan resmi ke ibu kota Irak.[IT/AR]