Menlu Maroko: Pembicaraan Normalisasi dengan Israel Sudah Bermula pada 2018

Raja Maroko dan Netanyahu (MEMO).

Islam Times - Menteri Luar Negeri Maroko mengungkapkan informasi tentang perjanjian perdamaian antara negaranya dan Israel dalam wawancara dengan saluran Israel i24 News.

Dilansir Middle East Monitor pada hari Jumat, Nasser Bourita menyatakan bahwa pembicaraan normalisasi dengan Israel dimulai pada 2018, dan pemain kunci yang mendukung proses ini adalah Raja Mohammed VI sendiri.Dia menegaskan bahwa raja meyakini proses tersebut dan memastikan itu stabil dalam cara yang dia rasa paling nyaman.Bourita menambahkan, "Setelah udaha ekstensif, hasilnya positif dan memenuhi harapan serta sesuai dengan visi Mohamed VI."Menteri Maroko melanjutkan, "Sejak 2018, ada banyak kontak, sesuai instruksi Yang Mulia. Yang Mulia berbicara dengan presiden AS dan mengirim delegasi ke Amerika Serikat, tidak hanya untuk bertemu dengan pejabat AS, tetapi juga dengan Israel."Bourita menekankan bahwa hubungan dengan Israel tidak bertentangan dengan dukungan dan advokasi Maroko untuk perjuangan Palestina, sambil memuji pengakuan AS terkait kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, dan dukungan Washington untuk posisi Rabat dalam masalah ini.Dia menyimpulkan bahwa membela perjuangan Palestina tidak bertentangan dengan normalisasi hubungan dengan Israel. Maroko telah membuktikan perannya yang efisien dalam masalah ini sepanjang sejarah, dan ini bukan pertama kalinya Maroko mengumumkan hubungan [dengan Israel].Bourita mengklaim bahwa hubungan ini selalu digunakan untuk melayani kerjasama dan perdamaian di kawasan itu.[IT/AR]