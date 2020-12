Kedutaan Besar Rusia di AS Kecam The Washington Post karena Menyesatkan Pembaca tentang Krisis Diplomatik

Russian Embassy in Washington, US.jpeg

IslamTimes - Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat mengkritik The Washington Post karena menyesatkan pembaca tentang krisis diplomatik dalam hubungan Rusia-AS.

Pada hari Jumat (25/12), The Washington Post menerbitkan sebuah artikel berjudul "Seberapa buruk hubungan AS dengan Rusia? Coba saja mendapatkan visa untuk tukang reparasi", di mana surat kabar tersebut mengatakan Kedutaan Besar AS di Moskow telah kekurangan staf dan kewalahan karena setiap visa diplomatik membutuhkan kesulitan negosiasi yang sering berfokus pada masalah yang tidak penting.Akibatnya, para ahli teknis AS - misalnya diperlukan untuk memperbaiki elevator yang rusak dan alarm kebakaran - tidak dapat memperoleh visa, sementara diplomat senior harus melakukan pekerjaan rutin seperti menyekop salju dan mencampur disinfektan."Kami mencatat artikel yang diterbitkan dalam versi elektronik hari Jumat (25/12) The Washington Post, di mana, mengacu pada sumber di Departemen Luar Negeri AS, penulis sekali lagi menyesatkan pembacanya dan berusaha untuk menyalahkan semua masalah yang berkaitan dengan konsuler dan masalah visa di pihak Rusia.Informasi yang terkandung dalam artikel tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.Kami ingin mengingatkan sekali lagi bahwa tanggung jawab untuk 'jalan buntu' ini sepenuhnya terletak pada pihak Amerika ", tulis kedutaan di halaman Facebook-nya Jumat malam.Dari sudut pandangnya, apa yang disebut "perang visa" diprakarsai oleh Amerika Serikat yang memberlakukan praktik pertukaran visa pribadi, yang membayangkan pemberian visa bagi karyawan perwakilan luar negeri Rusia hanya dalam hubungannya dengan visa yang dikeluarkan untuk staf AS."Tidak ada penolakan untuk mengeluarkan visa kepada diplomat dan spesialis lain yang dipekerjakan oleh misi AS. Kami tidak memiliki keuntungan apa pun di sini. Kami bertindak secara ketat atas dasar timbal balik. Jumlah visa yang kami keluarkan kepada pejabat Amerika sesuai dengan jumlah visa yang diterima oleh pegawai Rusia di Amerika Serikat ", kata kedutaan.Misi diplomatik Rusia menambahkan bahwa Moskow telah berulang kali meminta Amerika Serikat untuk menormalisasi hubungan diplomatik bilateral.[IT/r]