Rouhani: Pemerintah Iran Mencoba Membuat Sanksi AS Tidak Efektif

Presiden Iran Hassan Rouhani telah mengecam AS karena memblokir hampir semua impor ke negara itu, termasuk obat-obatan dan vaksin COVID-19, dengan mengatakan, bagaimanapun, bahwa pemerintahnya melakukan yang terbaik untuk membuat sanksi ilegal AS tidak efektif.Dia membuat pernyataan selama pertemuan gugus tugas nasional untuk memerangi virus korona di Teheran pada hari Sabtu, beberapa hari setelah Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei menyarankan negara dan pejabat Iran untuk fokus pada menetralkan sanksi daripada mencoba untuk mengamankan sanksi mereka.“Pemimpin menyerukan agar sanksi tidak efektif; kami melakukan ini tidak setiap jam, tetapi setiap saat selama proses mengekspor dan membeli barang dari luar negeri. "Iran telah berada di bawah serangkaian sanksi yang diberlakukan oleh AS sejak 2018, ketika Presiden Donald Trump menarik Washington dari kesepakatan nuklir 2015 yang penting, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).AS melancarkan apa yang disebut kampanye tekanan maksimum dan menargetkan negara Iran dengan langkah-langkah pembatasan "terberat yang pernah ada".Dalam beberapa bulan terakhir, Washington telah memperketat sanksi yang menindas terhadap Republik Islam, menentang peringatan dari Teheran dan organisasi hak asasi manusia internasional bahwa pembatasan tersebut sangat menghambat perjuangan sektor kesehatan Iran melawan pandemi virus corona.(IT/TGM)