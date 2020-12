Jendral IRGC Janji 'Balas Dendam Keras' atas Pembunuhan Soleimani

Qasem Soleimani, commander of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps' elite Quds Force.jpg

IslamTimes - Brigadir Jenderal Mohammad Hejazi dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran telah menyatakan bahwa Tehran melakukan balas dendam penuh atas pembunuhan Qasem Soleimani pada Januari tetap menjadi prioritas meskipun ada dua tamparan "keras" di wajah Amerika Serikat.

Pada awal Januari, Qasem Soleimani, komandan Pasukan Quds elit Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, tewas dalam serangan pesawat nir awak Amerika yang disahkan oleh Presiden AS Trump, yang semakin memperburuk ketegangan antara Tehran dan Washington."Itu hanya tamparan, sementara balas dendam yang keras akan dilakukan," kata Hejazi kepada wartawan pada hari Jumat (25/12), mengacu pada pemakaman besar Soleimani dan serangan rudal balasan Iran di pangkalan militer AS di Irak awal tahun ini.Dia juga menjelaskan bahwa tamparan berikutnya mungkin berkaitan dengan pengusiran pasukan Amerika dari Timur Tengah, dalam pernyataan yang jelas dari pernyataan sebelumnya oleh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.Peringatan itu muncul beberapa hari setelah Jenderal Kenneth "Frank" McKenzie, kepala Komando Pusat AS, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan ABC News bahwa pasukan Amerika dan staf diplomatik di Irak menghadapi peningkatan risiko serangan dari Iran atau kelompok "yang didukung Iran" saat peringatan satu tahun kematian Soleimani semakin dekat."Saya yakin kami tetap dalam periode risiko tinggi. Saya hanya akan menekankan poin kunci ini: Kami tidak ingin meningkatkan diri kami sendiri. Kami tidak mencari perang dengan Iran, saya benar-benar ingin menekankan itu", klaim McKenzie.Jenderal itu menambahkan dia yakin Iran juga tidak berusaha untuk meningkatkan masalah, dan bahwa Republik Islam "tidak ingin perang dengan Amerika Serikat sekarang".Dia berbicara ketika hubungan antara Washington dan Tehran memburuk minggu ini setelah kapal selam berpeluru kendali USS Georgia memasuki Teluk Persia melalui Selat Hormuz, dalam apa misi pencegahan terbaru Amerika terhadap Iran.Angkatan Laut AS mengonfirmasi bahwa kapal selam itu ditemani oleh dua kapal perang Amerika.Ini terjadi setelah Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tweet awal bulan ini bahwa "mereka yang memerintahkan pembunuhan Soleimani serta mereka yang melakukannya harus dihukum". Menurut Khamenei, balas dendam "pasti akan terjadi pada saat yang tepat".Mereka yang memerintahkan pembunuhan Jenderal Soleimani serta mereka yang melakukan ini harus dihukum. Balas dendam ini pasti akan terjadi pada saat yang tepat. - Khamenei.ir (@khamenei_ir) 16 Desember 2020Jutaan orang yang menghadiri pemakaman Martir Soleimani & Abu Mahdi di Irak & Iran adalah tamparan keras pertama yang dilakukan AS.Tapi yang lebih buruk adalah mengatasi hegemoni Arogansi & mengusir AS dari wilayah tersebut. Tentu saja, balas dendam akan dilakukan pada mereka yang memerintahkan & para pembunuh. - Khamenei.ir (@khamenei_ir) 16 Desember 2020Pernyataannya menggemakan pernyataan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif, yang menggarisbawahi pada bulan September bahwa "buku" tentang kemungkinan pembalasan atas pembunuhan jenderal Iran oleh AS "tidak ditutup".Pembunuhan Soleimani Pada 3 Januari, Soleimani, yang merupakan kepala Pasukan Quds elit Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, dan seorang komandan senior milisi Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS di mobil mereka di Bandara Internasional Baghdad. oleh Presiden Donald Trump.Hal ini menyebabkan peningkatan besar ketegangan antara Tehran dan Washington, dengan Iran membalas dengan meluncurkan serangan rudal di dua pangkalan militer Irak yang menampung pasukan AS. Serangan itu tidak mengakibatkan kematian atau cedera serius, tetapi Pentagon sejak itu melaporkan bahwa setidaknya 109 prajurit AS telah didiagnosis dengan cedera otak traumatis.Perkembangan terjadi dengan latar belakang ketegangan Tehran-Washington yang telah terjadi sejak 8 Mei 2018, ketika Trump mengumumkan penarikan sepihak Washington dari kesepakatan nuklir Iran 2015, yang juga dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), dan mengembalikan sanksi ekonomi yang melumpuhkan terhadap Tehran.[IT/r]