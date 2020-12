Biden Melihat Bencana Yang Diciptakan Oleh Kebijakan Tekanan Maksimal Trump

IslamTimes- Kekuatan Eropa mendukung saran presiden terpilih Joe Biden bahwa AS kembali ke kesepakatan nuklir penting dengan Iran dalam bentuk yang ada. Jerman, Prancis, dan Inggris berkomitmen, bersama dengan sesama penandatangan perjanjian Iran, Rusia, dan China, untuk "secara positif menangani" kemungkinan masuknya kembali Washington setelah Presiden Donald Trump mundur pada 2018.

Menekankan kembalinya AS segera ke JCPOA, François Nicoullaud mengatakan Biden tidak memerlukan persetujuan Kongres untuk kembali ke sana, menambahkan bahwa Biden dapat melihat bencana yang diciptakan oleh kebijakan Trump terhadap Iran.Pada hari Selasa, 8 Mei 2018, Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik diri dari perjanjian internasional dan mengumumkan kembalinya sanksi nuklir, yang melanggar komitmen Washington di bawah JCPOA. Tetapi meskipun menggunakan sanksi dan tekanan lainnya, Trump tidak dapat membujuk Iran untuk merundingkan kesepakatan baru.Joe Biden mengatakan dia melihat kembali ke perjanjian tahun 2015 saat ini sebagai jalan langsung terbaik menuju stabilitas regional. Pendekatan tersebut - yang kemungkinan akan mengecewakan mitra utama AS di Timur Tengah - menetapkan panggung bagi pemerintahan Biden untuk menyusun strateginya setelah menjabat bulan depan.Baru-baru ini, 150 anggota DPR Demokrat menandatangani surat yang mendukung rencana Presiden terpilih Joe Biden untuk masuk kembali ke kesepakatan nuklir Iran tanpa persyaratan baru. Surat itu cukup untuk memblokir tawaran Kongres untuk memblokir langkah tersebut.(IT/TGM)