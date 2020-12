Israel Dalam Siaga Tinggi Setelah Pembunuhan Ilmuwan Iran

IslamTimes- Nasrallah membuat pernyataan dalam wawancara televisi dengan Al-Mayadeen pada Minggu malam.

Sekretaris Jenderal Gerakan Perlawanan Hizbullah Lebanon Seyyed Hassan Nasrallah mengatakan pasukan rezim Israel berada dalam siaga tinggi setelah pembunuhan ilmuwan top Iran, Mohsen Fakhrizadeh.Nasrallah membuat pernyataan dalam wawancara televisi dengan Al-Mayadeen pada Minggu malam.Wawancara komprehensif datang di ambang peringatan syahid pertama dari tokoh-tokoh terkemuka Axis of Resistance Letnan Jenderal Ghasem Soleimani dan Abu Mahdi Al-Muhandis dalam serangan AS di bandara Baghdad.Dia mencatat bahwa rezim Israel mengkhawatirkan pendekatan pemerintahan baru AS terkait wilayah tersebut.Mengatakan bahwa Hizbullah tidak memiliki informasi tentang kemungkinan operasi Israel, dia mengatakan kelompok perlawanan tidak mengetahui adanya kapal selam nuklir Israel yang menuju ke Teluk Persia.(IT/TGM)