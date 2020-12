Laporan: Iran Mengerahkan Rudal Jarak Pendek di Irak

IRGC Improves Accuracy of Homegrown Rocket.jpg

IslamTimes - Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran telah mengerahkan rudal dan drone jarak pendek ke Irak, surat kabar Kuwait Al-Qabas melaporkan, mengutip sumber anonim di Iran.

Pengerahan tersebut dikatakan terjadi di perlintasan perbatasan Shalamcheh dan dilakukan dalam dua tahap di bawah pengawasan personel militer Iran. Iran juga dilaporkan mengirim dua unit IRGC untuk mengoperasikan rudal dan drone.Menurut sumber tersebut, roket yang dimaksud adalah peluru kendali Arash buatan dalam negeri dan dikirim ke fasilitas dan kamp kelompok bersenjata Irak pro-Iran.Sumber tidak merinci jenis drone apa yang dikerahkan, tetapi mencatat bahwa mereka juga diproduksi di Iran dan ditempatkan di situs dengan keamanan tinggi di selatan Irak.Sumber tersebut menekankan bahwa Korps Pengawal Revolusi Islam berpotensi menggunakan perangkat keras untuk mencapai target di Irak dan di negara-negara tetangga dalam beberapa minggu mendatang atau setelah Presiden AS Donald Trump meninggalkan Gedung Putih.Al-Qabas juga mengutip sumber yang mengatakan bahwa Esmail Ghaani, kepala Pasukan Quds IRGC, mengajukan pertanyaan selama kunjungannya ke Irak sebagai pembalasan atas pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh.Fakhrizadeh, seorang ilmuwan nuklir terkemuka, tewas pada November dalam serangan yang diyakini Iran dilakukan oleh Israel.Pengerahan perangkat keras militer Iran yang dilaporkan ke Irak terjadi di tengah ketegangan baru antara AS dan Iran setelah serangan terhadap Kedutaan Besar AS di Baghdad, dimana Trump menuduh Iran melakukannya. Tehran membantah tuduhan itu tidak berdasar dan salah.[IT/r]