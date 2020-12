Laporan: Iran Menambahkan Nama Baru ke Daftar Orang Amerika yang Terlibat dalam Pembunuhan Soleimani

Hajj Qassem Soleymani.jpg

IslamTimes - Nama-nama baru telah ditambahkan ke daftar individu Amerika yang dilaporkan terlibat dalam pembunuhan komandan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Qasem Soleimani, Tasnim News melaporkan pada hari Minggu (27/12).

Laporan tersebut muncul saat peringatan kematian komandan militer tertinggi Iran semakin dekat, meningkatkan spekulasi media tentang kemungkinan serangan militer di wilayah tersebut.Menurut juru bicara Komite Populer untuk Perayaan Peringatan Kemartiran Jenderal Soleimani, jumlah individu dalam daftar tersebut telah dinaikkan dari 45 menjadi 48, dan enam negara telah diberikan surat perintah penangkapan tersangka pelaku. .Awal pekan ini, Brigadir Jenderal Mohammad Hejazi dari IRGC menyatakan bahwa "balas dendam yang keras" atas pembunuhan Soleimani tetap menjadi prioritas Tehran, mencatat bahwa serangan rudal balasan di pangkalan militer AS di Irak pada Januari "hanya tamparan".Ketegangan Tinggi Minggu lalu, kompleks kedutaan AS di Baghdad diserang roket, yang menewaskan seorang warga sipil setempat, sementara tidak ada personel kedutaan yang terluka.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyalahkan "milisi yang didukung Iran" karena melakukan serangan itu. Tehran telah menepis tuduhan tersebut.Wilayah tersebut baru-baru ini menyaksikan serangkaian manuver militer, tampaknya sebagai unjuk kekuatan terhadap Iran menyusul ketegangan yang meningkat.Pada hari Senin, 21 Desember, kapal selam bertenaga nuklir USS Georgia memasuki Teluk Persia melalui Selat Hormuz dalam apa yang dianggap sebagai tanda peringatan bagi Iran.Sebelumnya, kapal selam Angkatan Laut IDF secara demonstratif melintasi Terusan Suez di atas air sebagai unjuk kekuatan lain yang ditujukan ke Iran.Militer Zionis Israel menolak untuk mengomentari laporan tersebut, sementara Kepala Staf IDF Aviv Kohavi yang dikutip oleh The Times of Israel mengatakan bahwa Israel akan membalas setiap langkah agresif oleh Iran.Spekulasi bahwa serangan militer mungkin terjadi di pihak Iran menyusul pembunuhan fisikawan nuklir terkemuka Iran Mohsen Fakhrizadeh.Pejabat Iran telah mengklaim badan intelijen Zionis Israel, Mossad, berada di balik serangan terhadap ilmuwan tersebut. Sementara Tel Aviv tidak menepis atau mengkonfirmasi tuduhan tersebut, pemerintah Zionis Israel sebelumnya mengklaim Fakhrizadeh memimpin unit rahasia dalam militer Iran yang diduga mengerjakan senjata nuklir. Iran telah berulang kali menyatakan program nuklirnya hanya untuk tujuan damai.Soleimani tewas dalam serangan bertarget yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada 3 Januari 2020.Pemerintahan Trump menuduhnya merencanakan serangan terhadap aset AS di wilayah tersebut.Beberapa hari kemudian, Iran meluncurkan lebih dari selusin rudal balistik di sepasang pangkalan AS di Irak, menyebabkan lebih dari 100 personel militer Amerika mengalami cedera otak traumatis. Pejabat Iran juga berulang kali memperingatkan serangan balas dendam lebih lanjut.Pada bulan Agustus, seorang komandan senior Pengawal Revolusi menyatakan bahwa alasan utama Teheran tidak membalas dendam pada AS dengan membunuh seorang pejabat tinggi militer adalah karena tidak dapat "menemukan siapa pun yang sama berharganya".Komandan Pengawal Revolusi Iran, Hossein Salami, mengatakan pada bulan September di situs web penjaga bahwa Tehran akan membalas pembunuhan komandan tertinggi AS Jenderal Qasem Soleimani dengan menargetkan mereka yang terlibat dalam pembalasan "terhormat".Soleimani dianggap sebagai orang yang sangat dihormati di Iran, dipuji karena memerangi kelompok militan dan teroris di Timur Tengah dan dianggap sebagai arsitek infrastruktur keamanan modern negara itu.[IT/r]