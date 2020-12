Iran Berjanji Akan Merespon Dengan Tegas Untuk Setiap Kapal Selam Israel Di Teluk Persia

IslamTimes- Pada hari Rabu, Media Israel melaporkan bahwa kapal selam Israel telah berangkat ke Teluk Persia sebagai peringatan kepada Iran dan bahwa Israel sedang mempersiapkan pertempuran di tengah meningkatnya permusuhan.

Iran tidak akan ragu untuk memberikan tanggapan "kuat dan masif" untuk setiap kapal selam Israel di Teluk Persia, kata seorang anggota parlemen, setelah Washington Post mengklaim bahwa Tel Aviv mengirim satu ke perairan strategis."Israel harus tahu bahwa tanggapan kami terhadap agresi terhadap keamanan nasional kami akan kuat dan masif," kata juru bicara Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran Abolfazl Amouei.Pada hari Rabu, Post melaporkan bahwa kapal selam Israel telah berangkat ke Teluk Persia sebagai peringatan kepada Iran dan bahwa Israel sedang mempersiapkan pertempuran di tengah meningkatnya permusuhan.Berbicara kepada jaringan Al Jazeera Qatar, Amouei berkata, "Israel sedang mencari alasan untuk menyeret kawasan itu ke dalam ketegangan yang menciptakan kekacauan di hari-hari terakhir kepresidenan Trump."Hidai Zilberman, seorang juru bicara militer Israel, baru-baru ini mengatakan kepada outlet berita Elaph Arab Saudi bahwa Israel sedang melacak pergerakan Iran di sekitar wilayah tersebut, dan kapal selam Israel diam-diam "berlayar ke mana-mana."Awal bulan ini, militer AS mengirim dua pembom B-52H ke Timur Tengah dalam misi pemberitahuan singkat. Itu juga memindahkan kapal induk USS Nimitz kembali ke Teluk Persia bersama dengan kapal perang lainnya.Aset angkatan laut dan udara AS, sementara itu, melakukan latihan bersama dengan Angkatan Udara Kerajaan Saudi dan Angkatan Laut Kerajaan Saudi di Teluk Persia, latihan serupa yang kelima tahun ini.Situs web Politico mengutip seorang pejabat militer yang mengatakan bahwa militer AS dalam keadaan siaga tinggi dan menopang pasukannya di Timur Tengah.Jenderal Frank McKenzie, kepala Komando Pusat AS (CENTCOM), berkata, "Kami tidak mencari konflik, tetapi kami harus tetap bersikap dan berkomitmen untuk menanggapi setiap kemungkinan atau menentang agresi apa pun.”Unjuk kekuatan itu dilakukan menjelang peringatan pertama pembunuhan AS di Baghdad terhadap komandan anti-teror ikonik Timur Tengah Jenderal Qassem Soleimani, yang merupakan kepala Pasukan Quds Iran.Iran telah berjanji bahwa pembalasan sebenarnya belum datang, setelah menghantam dua pangkalan militer AS di Irak dengan tembakan rudal presisi pada 8 Januari untuk mengirim pesan kuatnya.(IT/TGM)