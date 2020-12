Iran: Peningkatan Aktivitas Militer AS Di Wilayah Tersebut Karena Mereka Merasa Ketakutan

IslamTimes- "Peningkatan aktivitas Angkatan Darat AS di wilayah [Asia Barat] hanyalah pertunjukan pertahanan dan berasal dari ketakutan karena tindakan kenakalan masa lalu [oleh AS di wilayah ini]," kata Laksamana Muda Ali Shamkhani dalam tweet Senin.

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengatakan peningkatan aktivitas militer oleh Angkatan Darat AS di wilayah Asia Barat berasal dari ketakutan Washington yang merupakan konsekuensi dari tindakan kenakalannya di masa lalu di wilayah ini."Peningkatan aktivitas Angkatan Darat AS di wilayah [Asia Barat] hanyalah pertunjukan pertahanan dan berasal dari ketakutan karena tindakan kenakalan masa lalu [oleh AS di wilayah ini]," kata Laksamana Muda Ali Shamkhani dalam tweet Senin.Pernyataan Shamkhani muncul setelah Angkatan Laut AS mengumumkan pada Senin lalu kedatangan kapal selam bertenaga nuklir di Teluk Persia di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington pada malam peringatan pertama pembunuhan jenderal anti-teror Iran atas perintah langsung dari Donald Trump.Dalam pernyataannya, pejabat Angkatan Laut AS mengatakan USS Georgia memasuki Selat Hormuz ditemani oleh dua kapal perang Amerika, menjadikannya kapal selam bermuatan rudal pertama dari jenisnya yang melakukan perjalanan ke Teluk Persia dalam delapan tahun.(IT/TGM)