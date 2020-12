Reaksi Syamkhani Terhadap Peningkatan Provokasi Angkatan Darat AS Di Wilayah Tersebut

IslamTimes- Dalam sebuah tweet pada hari Senin, Laksamana Muda Ali Shamkhani menulis, “Tindakan ini telah meningkatkan entropi ketidakamanan dan menyebabkan kesalahpahaman yang berbahaya. Peningkatan provokasi militer AS di wilayah tersebut adalah pertunjukan pertahanan yang disebabkan oleh ketakutan mereka karena kejahatan masa lalunya. "

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) bereaksi terhadap peningkatan provokasi Angkatan Darat AS di wilayah tersebut dan menyebutnya sebagai pertunjukan defensif dan ketakutan karena kenakalan masa lalu.Dalam sebuah tweet pada hari Senin, Laksamana Muda Ali Shamkhani menulis, “Tindakan ini telah meningkatkan entropi ketidakamanan dan menyebabkan kesalahpahaman yang berbahaya. Peningkatan provokasi militer AS di wilayah tersebut adalah pertunjukan pertahanan yang disebabkan oleh ketakutan mereka karena kejahatan masa lalunya. "Dia menegaskan kembali bahwa keamanan di kawasan hanya dapat dicapai dengan pengusiran faktor anti stabilitas asing.Sebelumnya pada hari Senin dalam jumpa pers mingguannya, Juru Bicara Menteri Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh menunjuk pada provokasi AS di wilayah tersebut dan menambahkan, “Kami telah menjelaskan dan memperingatkan bahwa AS bertanggung jawab untuk menetaskan konspirasi di wilayah tersebut. Kami telah mendengar beberapa kerusakan dan mengirim pesan ke Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan bahwa Amerika Serikat tidak boleh menggunakan petualangan baru akhir masa jabatan trump. ”Menegaskan fakta bahwa Republik Islam Iran siap untuk menanggapi skenario apa pun, dia berharap pemerintah AS yang sedang menjabat menghentikan ketegangan apa pun di hari-hari terakhir ini.(IT/TGM)