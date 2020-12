Biden: AS Perlu Koalisi untuk Hadapi China

Joe Biden (Sputnik).

Islam Times - Presiden terpilih AS dalam konferensi pers hari Senin mengatakan Washington pelru membangun koalisi untuk menghadapi Beijing.

Dilansir Sputnik News, Joe Biden menyampaikan hal itu lepas pengarahan oleh anggota tim peninjau badan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional mengenai potensi tantangan utama yang akan dihadapi pemerintahan."Saat kita bersaing dengan China untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah China atas pelanggaran perdagangan, teknologi, hak asasi manusia, dan bidang lainnya, posisi kita akan jauh lebih kuat jika kita membangun koalisi mitra dan sekutu seide, yang membuat tujuan bersama dengan kita dalam mempertahankan kepentingan bersama dan nilai-nilai bersama," katanya.Biden mengatakan bermitra dengan negara demokrasi lain terkait China akan mempengaruhi "lebih dari dua kali lipat" ekonomi AS.Dia menambahkan tidak ada masalah global yang dapat diselesaikan oleh AS jika bertindak sendiri, termasuk perubahan iklim dan pandemi virus Corona.Banyak ahli dan pejabat di seluruh dunia berspekulasi bahwa kepresidenannya akan mewakili perubahan tajam dengan kebijakan luar negeri Trump.Ini sangat penting bagi Beijing, karena di bawah pemerintahan Trump, hubungan AS-China memburuk secara signifikan, dengan Washington menuduh Beijing melakukan praktik ekonomi yang tidak adil, pelanggaran hak asasi manusia di beberapa wilayah, pelanggaran terhadap status khusus Hong Kong, dan kurangnya transparansi terkait pandemi virus Corona.Biden juga menunjukkan bahwa AS perlu memodernisasi prioritas pertahanannya untuk memenuhi tantangan strategis dari China dan Rusia, termasuk di ranah baru seperti dunia maya."Kita berbicara tentang berbagai tantangan strategis yang akan kita hadapi dari Rusia dan China, serta reformasi yang harus kita lakukan untuk menempatkan diri kitapada posisi terkuat untuk menghadapi tantangan tersebut. Itu termasuk memodernisasi prioritas pertahanan kita untuk mencegah agresi dengan lebih baik di masa depan," dia mencatat.Biden menjelaskan bahwa Amerika Serikat harus berinovasi dan membayangkan kembali pertahanannya terhadap ancaman yang berkembang di dunia baru seperti dunia maya daripada terus berinvestasi berlebihan dalam sistem lama yang dirancang untuk mengatasi ancaman di masa lalu."Kami perlu menutup celah antara di mana kemampuan kita saat ini dan di mana mereka perlu untuk mencegah, mendeteksi, mengganggu,danmenanggapi gangguan semacam itu didi masa depan. Ini adalah era di mana Parti Republik dan Demokrat berada dalam satu kesepakatan. Kita harus dapat bekerja secara bipartisan untuk mengamankan Amerika dari cyber yang jahat.Biden menambahkan bahwa pihak berwenang AS masih belajar tentang sejauh mana serangan peretasan besar-besaran baru-baru ini terhadap jaringan pemerintah dan perusahaan swasta serta kerentanan yang terungkap.Beberapa pejabat penting mengaitkan gangguan itu dengan peretas yang didukung Rusia, meskipun Moskow membantah terlibat. Menyinggung masalah tersebut dalam briefing sebelumnya, Biden mengancam akan membalas.[IT/AR]