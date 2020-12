Rezaei ke TV Al-Manar: Waktu Tanggapan Militer untuk Pembunuhan Jenderal Suleimani dalam Rencana Iran

Mohsen Rezaei, Iran’s Secretary of the Expediency Councill.jpg

IslamTimes - Sekretaris Dewan Kemanfaatan Iran, Mohsen Rezaei, menekankan hari Senin (28/12) selama wawancara dengan Saluran TV Al-Manar bahwa pengaturan waktu tanggapan militer terhadap kejahatan pembunuhan martir Jenderal Qassem Suleimani, mantan Kepala Pasukan Quds IRGC, direncanakan oleh Republik Islam. .

Rezaei menilai bahwa sejak Presiden AS Donald Trump yang akan keluar memutuskan untuk mencabut kesepakatan nuklir, kami telah berada dalam konfrontasi terbuka, mengingat penembakan pesawat nir awak AS dan penyitaan kapal Inggris.Pejabat Iran menambahkan bahwa musuh AS-Zionis Israel membanggakan membunuh martir Jenderal Suleimani, membenarkan bahwa Iran akan menanggapi kejahatan itu.Rezaei, bagaimanapun, menambahkan bahwa waktu tanggapan diputuskan oleh kepemimpinan Iran yang mencakup semua pertimbangan strategis dalam rencana tersebut, mencatat bahwa perubahan presiden di Amerika Serikat tidak mengubah strategi Iran.Jenderal Suleimani memeluk syahid pada 3 Januari 2020, dalam serangan pesawat nir awak AS yang juga menewaskan Haji Abu Mahdi Al-Muhanis, mantan wakil ketua Komite Hashd Shaabi, setelah menargetkan konvoi mereka di dekat bandara Baghdad.[IT/r]