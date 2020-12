Pakar Iran: Jenderal Soleimani Mencegah 'Plot AS yang Dapat Mempengaruhi Seluruh Dunia'

General Soleimani, prevented 'US plots that could affect entire world'.jpg

IslamTimes - Kepala Pusat Studi Kebangkitan Islam Majelis Dunia, Hossein Akbari, mengatakan kepada wartawan pada hari Senin (28/12) bahwa mendiang Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Jenderal Qasem Soleimani menjinakkan tiga plot utama AS di Timur Tengah "yang dapat mempengaruhi seluruh dunia".

Jenderal Top Iran Qasem Soleimani dibunuh pada Januari atas perintah langsung Presiden AS Donald Trump, memicu serangan udara balasan dari Iran yang menargetkan pangkalan militer AS di Irak.“Amerika mengejar setidaknya tiga proyek besar di kawasan ini, yang masing-masing dapat memiliki implikasi yang luas bagi dunia dan berdampak pada seluruh dunia. Tapi Martir Soleimani menggagalkan rencana mereka," kata Akbari saat konferensi pers di Kantor Pusat Berita Mehr.Menurut Akbari, "rencana" Amerika yang pertama diduga mengacu pada "Timur Tengah Besar" di mana mereka bermaksud "menduduki dunia Islam dan memaksa seluruh dunia Islam untuk melepaskan nilai-nilai mereka". "Tujuan" ini diduga dicapai melalui pendudukan Irak, tetapi, Akbari mencatat, "rencana mereka di Irak gagal dan digagalkan".“Rencana kedua Amerika adalah rencana 'Timur Tengah Baru' di mana mereka ingin membagi negara-negara di dunia Islam menjadi 200 unit kecil dan mencabut kekuatan nasional mereka untuk memaksa orang-orang dari negara-negara ini untuk mengikuti mereka.Mereka juga mulai menerapkan rencana ini dari Lebanon, dan menurut mereka, awal perang di Lebanon adalah awal dari rencana 'Timur Tengah Baru',” kata Akbari.Rencana ketiga yang dituduhkan, menurut pakar tersebut, melibatkan "membawa ISIS (ISIL/IS) ke Timur Tengah"."Dengan membawa ISIS ke Timur Tengah, mereka ingin menciptakan perang yang bertahan lama di dunia Islam setidaknya selama 50 tahun, serta kekacauan di antara negara-negara Islam. Dapat dikatakan dengan jelas bahwa keamanan dunia berutang banyak kepada Jenderal Soleimani dalam masalah ISIL ", kata Akbari.Ketika ditanya tentang kemungkinan pembalasan Iran atas kematian Soleimani, Akbari menegaskan bahwa "balas dendam keras" masih dipertimbangkan.“Balas dendam kita tidak hanya secara militer, tapi semua dimensi, terutama software,” tandasnya.Komentarnya muncul saat peringatan pembunuhan Soleimani semakin dekat, menggemakan pernyataan yang dibuat sebelumnya oleh pejabat Iran lainnya.Brigjen IRGC Mohammad Hejazi pekan lalu mengisyaratkan bahwa "balas dendam yang keras akan dilakukan" sebagai pembalasan atas pembunuhan Soleimani, bersama dengan pernyataan serupa dari Ayatollah Khamenei, yang mengatakan bahwa balas dendam "pasti akan dilakukan pada waktu yang tepat".Soleimani, bersama dengan komandan senior milisi Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, dibunuh pada 3 Januari atas perintah langsung Presiden AS Donald Trump.Pembunuhan itu meningkatkan ketegangan antara Washington dan Tehran yang telah meningkat setelah Trump menarik AS dari Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) pada 2018.Setelah kematian Soleimani, Iran melakukan serangan udara terhadap pangkalan militer AS di Irak yang mengakibatkan cedera otak traumatis dari puluhan tentara Amerika, tetapi tidak menyebabkan kematian atau cedera serius.[IT/r]